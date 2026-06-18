Cristiano Ronaldo wreszcie pobił rekord! Dokonał tego na mistrzostwach świata

Piłka nożna

Mimo że Portugalia zaledwie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1:1 w swoim premierowym meczu Mistrzostw Świata 2026, Cristiano Ronaldo znów zapisał się w historii piłki nożnej, stając się najstarszym piłkarzem, który wybiegł w pierwszym składzie na mundialowe boisko.

Cristiano Ronaldo, piłkarz reprezentacji Portugalii, stoi na murawie, klaszcząc i uśmiechając się do kibiców.
fot. PAP/EPA
Cristiano Ronaldo ustanowił nowy rekord na mundialu.

Cristiano Ronaldo przyzwyczaił fanów do przekraczania barier, zdobywania kolejnych trofeów i bicia następnych rekordów. Portugalczyk może pochwalić się największą liczbą zdobytych bramek w historii Ligi Mistrzów, zbiorczych rozgrywek spod szyldu UEFA oraz występów i goli w narodowych barwach.

 

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Przed nim również kolejny, na który czeka cały świat - tysiąc goli w karierze. Na niego musi jednak poczekać nieco dłużej. "CR7" nie zdołał "przywitać się" z mundialem bramką, jednak udało mu się zaistnieć w inny sposób.

 

Ronaldo został najstarszym piłkarzem, który wybiegł na boisko w pierwszym składzie. Dokonał tego w wieku 41 lat i 132 dni. Nie był jednak najstarszym, który pojawił się na murawie, wliczając tylko graczy z pola. Rekord ten należy do byłego piłkarza kadry Kamerunu - Rogera Milli, który w 1994 roku miał 42 lata i 39 dni, gdy wszedł z ławki rezerwowych w meczu z Rosją i zdobył jedyną bramkę dla swojego kraju (1:6).

 

Włączając do statystyki bramkarzy, okazuje się, że najstarszym w historii jest Essam El Hadari. Bramkarz reprezentacji Egiptu miał 45 lat i 161 dni, gdy pojawił się na mundialu w Rosji w 2018 roku.

MS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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