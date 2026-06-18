Deklasacja! USA z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów

Pierwsze dwa sety były bardzo jednostronne. Zawodniczki prowadzone przez Erika Sullivana szybko "odskakiwały" przeciwniczkom, a później nie dały im możliwości na odrobienie strat. Czeszki były wyraźnie słabsze, a Amerykanki skrzętnie to wykorzystywały. Po niecałej godzinie rywalizacji prowadziły już 2:0 w setach.

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Trzecia odsłona była zwieńczeniem dobrej gry siatkarek ze Stanów Zjednoczonych. I choć początek był wyrównany, dzięki imponującej serii z 9:9 na 16:9 to znów wicemistrzynie olimpijskie z Paryża wysunęły się na prowadzenie. Takiej straty Czeszki nie zdołały odrobić. Dzięki swojej dobrej i konsekwentnej grze Amerykanki zapisały na swoim koncie piąte zwycięstwo w tegorocznej Ligi Narodów.

W kolejnym meczu siatkarki z USA zagrają z Włoszkami, a Czeszki - z Japonkami.

W tabeli rozgrywek Ligi Narodów z dorobkiem 14 punktów prowadzą Brazylijki.

USA - Czechy 3:0 (25:17, 25:12, 25:16)

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