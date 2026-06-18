Duża niespodzianka! Rybakina odpadła z turnieju

Tenis

Jelena Rybakina zakończyła udział w turnieju WTA w Berlinie już na drugiej rundzie. Lepsza okazała się Alexandra Eala, która wygrała w dwóch setach.

Tenisistka Jelena Rybakina z rakietą w dłoniach, skupiona podczas meczu.
fot. PAP
Jelena Rybakina

Ostatnie tygodnie nie są zbyt udane dla reprezentantki Kazachstanu. Rybakina bardzo szybko odpadała zarówno w Roland Garros, jak i na korcie trawiastym w Londynie. W Berlinie liczyła na poprawę wyników, jednak tak się nie stało.

 

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Rozstawiona z "2" zawodniczka rozpoczęła udział w drugiej rundzie i to właśnie na niej zakończyła swoją przygodę w stolicy Niemiec. Lepsza okazała się Eala, która wygrała 7:5, 6:4. Reprezentantka Filipin znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji - wygrała osiem z ostatnich dziewięciu pojedynków.

 

Kolejną rywalką Eali będzie Elina Switolina.

 

Wynik meczu:

Alexandra Eala - Jelena Rybakina 7:5, 6:4

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TENISTURNIEJE ATP I WTA
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