Dzisiaj Ladies' Day podczas Royal Ascot i wielki pojedynek w Gold Cup

Tradycyjnie, trzeci dzień mityngu potocznie nazywany jest Ladies' Day (Dzień Dam). Określenie to po raz pierwszy pojawiło się już w 1823 roku, kiedy to anonimowy poeta, zachwycony urodą i elegancją zgromadzonych kobiet, opisał je słowami: „Kobiety, niczym anioły, wyglądają słodko i bosko” Dziś tor w Ascot utonie w morzu kapeluszy, od tych klasycznych i eleganckich po najbardziej ekstrawaganckie dzieła sztuki. Zgodnie z tegorocznym trendem, na trybunach spodziewamy się prawdziwej inwazji strojów w kolorze „Bright Tomato” – soczystym, pomidorowym odcieniu czerwieni. To wyjątkowe widowisko modowe, które co roku przyciąga uwagę mediów z całego świata.

Gold Cup: Wyścig stayerów i wielkie starcie faworytów!

Gdy jednak zabrzmi sygnał do startu najważniejszej gonitwy dnia, uwaga wszystkich kibiców skupi się wyłącznie na zielonej bieżni. Przed nami legendarny Gold Cup (Group 1, 2 mile i 4 furlongi, czyli nieco ponad 4 kilometry). To najstarszy i najbardziej prestiżowy wyścig dla stayerów (koni długodystansowych) na świecie, wymagający od koni niesamowitej wytrzymałości i silnego charakteru.

Dziś, na starcie tej spektakularnej gonitwy, zobaczymy liczną stawkę 11 koni, ale oczy całego wyścigowego świata zwrócone są na dwóch wielkich rywali, których doskonale znamy ze wspaniałych sukcesów. Scandinavia (USA): Czteroletni ogier trenowany przez legendarnego Aidan O'Brien IRE. Dosiadać go będzie mistrz w swoim fachu, dżokej Ryan Moore, co czyni ten duet jednym z najgroźniejszych pretendentów do zwycięstwa. Kolejnym faworytem jest Trawlerman (IRE): Ośmioletni wałach ze stajni Johna & Thady'ego Gosdena. Do walki poprowadzi go znakomity dżokej William Buick, gwarantując wyścig na najwyższym, światowym poziomie. Pojedynek Scandinavia kontra Trawlerman, a tym samym O'Brien kontra Gosden oraz Moore kontra Buick, to sportowa historia, która dzisiaj napisze swój kolejny rozdział w Ascot.

Zapraszamy do Polsat Sport na Ladies' Day! Nie przegapcie ani sekundy z tego niezwykłego widowiska. Bądźcie z nami w Polsat Sport Ekstra 4 od 14:30!

Annamaria Sobierajska