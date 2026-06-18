Eliminacje Wimbledonu 2026. Kiedy kwalifikacje? Gdzie oglądać?

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe zawody, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

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Podczas French Open 2026 niesamowitą historię napisała Maja Chwalińska. Polka rozpoczęła zmagania od kwalifikacji i dotarła... do finału paryskiej imprezy. W decydującym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Mirry Andriejewej.

Polka w najnowszym notowaniu listy WTA jest 21., ale listy startowe do Wimbledonu zamknięto jeszcze przed French Open, kiedy plasowała się na 114. lokacie. Tym samym team Chwalińskiej ubiegał się o dziką kartę na Wimbledon.

Jak się okazało, organizatorzy turnieju przyznali Polce dziką kartę i zmagania w turnieju rozpocznie od głównej drabinki.

Tym samym Chwalińska nie będzie musiała przejść przez eliminacje do londyńskiej imprezy.

Mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema.

Polacy w eliminacjach Wimbledonu 2026

O awans do Wimbledonu wśród tenisistek powalczą Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Na liście oczekujących są Martyna Kubka i Gina Feistel.



Natomiast jeśli chodzi o tenisistów, na liście oczekującej znaleźli się Daniel Michalski i Maks Kaśnikowski.

Kiedy eliminacje Wimbledonu 2026?

Wimbledon 2026 zostanie rozegrany na przełomie czerwca i lipca. Zmagania głównej drabinki rozpoczną się 29 czerwca. Wcześniej odbędą się kwalifikacje - od 22 czerwca do 25 czerwca.

Gdzie oglądać Wimbledon 2026?

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

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