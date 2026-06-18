Finał Czwartków Lekkoatletycznych 2026. "Z powodzeniem szukamy przyszłych mistrzów"

Od ponad trzech dekad za sukcesem czwartków lekkoatletycznych stoi Marian Woronin, który reaktywował wydarzenie, które po wojnie gromadziło na starcie tysiące dzieci. Wśród nich nie brakowało wówczas przyszłych gwiazd lekkiej atletyki, wspomnieć należy wśród nich siedmiokrotną medalistkę igrzysk olimpijskich Irenę Szewińską. Pierwsza dama polskiego sportu początkowe kroki w świecie lekkiej atletyki stawiała właśnie na czwartkach. Po zmianie ustroju do organizacji czwartkowych spotkań z lekkoatletyką wrócił rekordzista Polski w biegu na 100 metrów Marian Woronin, który wespół z między innymi z niegdysiejszym prezesem krajowej federacji Andrzejem Majkowskim stoją za obecnym sukcesem projektu.

– Z czwartków na stadiony świata, to nie jest jakaś niemożliwa do przejścia droga, historia. Nasi uczestnicy mają w tym niezłe doświadczenie. Myślę sobie przykładowo o Kamili Chudzik, która u nas była mistrzynią rzutu piłeczką palantową, a 10 lat później zdobyła medal lekkoatletycznych mistrzostw świata w siedmioboju. A to przecież jeden z wielu przykładów – mówi przygotowujący wydarzenie rekordzista Polski w biegu na 100 metrów Marian Woronin.

fot. Materiały prasowe Finał Czwartków Lekkoatletycznych 2026

W najbliższe sobotę i niedzielę w Łodzi na finał kolejnej edycji czwartków przyjedzie około 1500 dzieci urodzonych pomiędzy 2013 i 2015 rokiem. Wystartują w siedmiu konkurencjach: biegach na 60, 300, 600 (dziewczęta) i 1000 (chłopcy) metrów oraz w skoku w dal, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, a także rzucie piłeczką palantową.

– Serce się cieszy, kiedy patrzę na dzieciaki startujące w finale czwartków. W ostatnich latach zadomowiliśmy się w Łodzi, ale przecież kiedy zaczynaliśmy w latach 90., to część finałów odbywała się na stadionie X-lecia w Warszawie. Na żużlu, wśród kwitnącego tam handlu. Okazuje się, że zakwitło tam też wiele lekkoatletycznych karier. Dziś mamy świetne warunki w Łodzi, stadion, zabezpieczenie organizacyjne. Dzięki temu dzieciaki mają komfortowe warunki do zabawy w lekkoatletykę – dodaje Woronin.

fot. Materiały prasowe Finał Czwartków Lekkoatletycznych 2026

W sumie w ciągu roku zawody eliminacyjne czwartków odwiedzają dziesiątki miast. Jak podkreśla prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, te wydarzenia świetnie uzupełniają ofertę jaką kierowana przez niego instytucja proponuje dzieciom chcącym uprawiać sport.

– Nasze sztandarowe projekty związane z upowszechnianiem sportu, czyli Lekkoatletyka dla Każdego, Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie i cykl imprez szkolnych #zacznijodlekkiej świetnie uzupełniane są przez czwartki. Ruch czwartkowy to tak naprawdę fenomen, nie tylko na skalę polską. Mnie jako prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki cieszy fakt, że w tych wszystkich wydarzeniach ciągle możemy liczyć na tak wielu młodych startujących. Oni są absolutnie przyszłością naszego sportu. Dobrze, że w kraju mają tak wiele opcji zakochania się w lekkoatletyce – przyznaje Chmara.

Finał Czwartków Lekkoatletycznych 2026 odbędzie się w dniach 20-21 czerwca na stadionie Akademickiego Związku Sportowego w Łodzi. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży, które powstało w 1997 roku jako kontynuator działalności założonej w 1989 roku Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki. Początek wydarzenia o godzinie 10:00.

fot. Materiały prasowe Finał Czwartków Lekkoatletycznych 2026

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