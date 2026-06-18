Gdzie obejrzeć Polsat Mundial Cast?

Piłka nożna

Największy mundial w historii zasługuje na wyjątkowy program. Zapraszamy na siódmy odcinek Polsat Mundial Cast - centrum informacji, analiz i komentarzy dotyczących mistrzostw świata 2026. Eksperci, korespondenci z USA, gorące dyskusje i pytania od widzów. Wszystko w każdy dzień pomeczowy o 9:00 w Polsacie Sport, na YouTube i Polsatsport.pl.

Grafika promocyjna programu Polsat Mundial Cast z logo programu i flagami Kanady, USA i Meksyku na tle stadionu piłkarskiego.
fot. Polsat Sport
Polsat Mundial Cast - program o mistrzostwach świata 2026

Przed nami kolejny dzień rywalizacji, a co za tym idzie, w piątek 19 czerwca zapraszamy na kolejny odcinek Polsat Mundial Cast - nowego programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.

 

Piątkowe wydanie poprowadzi Szymon Rojek. Jego gośćmi będą Piotr Czachowski i Roman Kosecki, a na żywo połączymy się z Marcinem Kalitą i Radosławem Nawrotem. Porozmawiamy o rozstrzygnięciach kolejnego dnia turnieju i spotkaniach, które czekają nas w najbliższym czasie.

 

Tegoroczne mistrzostwa będą wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpi również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu – to wszystko znajdzie się w Polsat Mundial Cast.


Niemal codziennie o godzinie 9:00 rano będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia turnieju, analizować mecze, komentować najgorętsze tematy i rozmawiać z ekspertami. Nie zabraknie również relacji specjalnego wysłannika Polsatu Piotra Witkowskiego prosto z Waszyngtonu oraz opinii szerokiego grona komentatorów i ekspertów.


Ważną częścią programu będą także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTubie Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.


Oglądajcie Polsat Mundial Cast w piątek 19 czerwca o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport. To będzie mundial oglądany z każdej możliwej perspektywy.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Peru - Hiszpania. Skrót meczu
Zobacz także

Hiszpania górą w ostatnim teście przed MŚ

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 