Gdzie obejrzeć Polsat Mundial Cast?

Przed nami kolejny dzień rywalizacji, a co za tym idzie, w piątek 19 czerwca zapraszamy na kolejny odcinek Polsat Mundial Cast - nowego programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.

Piątkowe wydanie poprowadzi Szymon Rojek. Jego gośćmi będą Piotr Czachowski i Roman Kosecki, a na żywo połączymy się z Marcinem Kalitą i Radosławem Nawrotem. Porozmawiamy o rozstrzygnięciach kolejnego dnia turnieju i spotkaniach, które czekają nas w najbliższym czasie.

Tegoroczne mistrzostwa będą wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpi również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu – to wszystko znajdzie się w Polsat Mundial Cast.



Niemal codziennie o godzinie 9:00 rano będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia turnieju, analizować mecze, komentować najgorętsze tematy i rozmawiać z ekspertami. Nie zabraknie również relacji specjalnego wysłannika Polsatu Piotra Witkowskiego prosto z Waszyngtonu oraz opinii szerokiego grona komentatorów i ekspertów.



Ważną częścią programu będą także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTubie Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.



Oglądajcie Polsat Mundial Cast w piątek 19 czerwca o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport. To będzie mundial oglądany z każdej możliwej perspektywy.

Polsat Sport