Gol w 95. minucie zadecydował! Ghana zwycięska na otwarcie MŚ

Grupa L rozpoczęła rywalizację na tegorocznych mistrzostwach świata. Na inaugurację zmagań Anglia pokonała 4:2 Chorwację, natomiast w drugim meczu na murawę wyszły reprezentacje Ghany i Panamy.

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Piłkarze z Ameryki Północnej zaliczyli mocne otwarcie. Już w drugiej minucie po dośrodkowaniu w pole karne uderzał Cecilio Waterman. Interwencją popisał się wtedy golkiper afrykańskiej ekipy Lawrence Ati Zigi.

Kolejne fragmenty spotkania nie były tak porywające, jak pierwsze kilkadziesiąt sekund. Tempo gry nie należało do najszybszych, a żadna z drużyn nie była w stanie wykreować sobie dogodnej okazji. Na przerwę zawodnicy zeszli przy remisie 0:0.

W drugiej połowie starcia niewiele się zmieniło. Nadal brakowało konkretów z obu stron.

Panama najbliżej gola była w 60. minucie. Nieczysto z 16. metra próbował Carlos Harvey, a piłka trafiła pod nogi Christiana Martinez. Ten jednak za bardzo się wyrzucił i z trudnej pozycji strzelił w boczną siatkę.

Na kwadrans przed końcem z prawej strony boiska z rzutu wolnego dośrodkował Jordan Ayew. Główkował Jonas Adjetej, lecz minimalnie obok słupka.

Wiatr w żagle w końcówce złapała Ghana. Antoine Semenyo wypuścił na wolne pole Brandona Thomasa-Asante, ale pojedynek jeden na jeden wygrał z nim bramkarz Panamy Orlando Mosquera. Po wszystkim okazało się natomiast, że napastnik znajdował się na spalonym.

"Czarne Gwiazdy" nie zamierzały jednak odpuszczać. W 95. minucie po kontrataku z lewej strony przedarł się Thomas-Asante. Wystawił do pustej Calebowi Yirenkyiemu, a ten dołożył nogę, dając swojemu cenne zespołowi zwycięstwo.

Ghana - Panama 1:0 (0:0)

Bramki: Caleb Yirenkyi 90+5.

Ghana: Lawrence Ati Zigi (46. Benjamin Asare) - Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah - Ernest Nuamah (58. Issahaku Fatawu), Caleb Yirenkyi, Elisha Owusu (78. Kwasi Sibo), Antoine Semenyo - Kamaldeen Sulemana (58. Brandon Thomas-Asante) - Jordan Ayew (87. Prince Adu). Trener: Carlos Queiroz.

Panama: Orlando Mosquera - Jiovany Ramos, Jose Cordoba, Andres Andrade - Michael Murillo, Carlos Harvey, Yoel Barcenas, Cesar Blackman (90. Anibal Godoy) - Christian Martinez (63. Azarias Londono), Cecilio Waterman (63. Jose Fajardo Nelson), Jose Rodriguez (74. Ismael Diaz). Trener: Thomas Christiansen.

Żółte kartki: Caleb Yirenkyi - Cesar Blackman, Carlos Harvey.

Sędzia: Glenn Nyberg (Szwecja).

jc, Polsat Sport