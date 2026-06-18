Harry Kane wśród najlepszych. Dogonił Polaka

Anglik Harry Kane zdobył dwa gole w meczu z Chorwacją (4:2) i powiększył swój dorobek w historii występów w mistrzostwach świata do 10 trafień. Jest jednym z 16 piłkarzy, którzy uzyskali w tym turnieju dwucyfrową liczbę bramek. Wśród nich jest między innymi Grzegorz Lato.