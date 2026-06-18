Harry Kane wśród najlepszych. Dogonił Polaka
Anglik Harry Kane zdobył dwa gole w meczu z Chorwacją (4:2) i powiększył swój dorobek w historii występów w mistrzostwach świata do 10 trafień. Jest jednym z 16 piłkarzy, którzy uzyskali w tym turnieju dwucyfrową liczbę bramek. Wśród nich jest między innymi Grzegorz Lato.
Rekord przez 12 lat należał do Niemca Miroslava Klose, ale we wtorek wyrównał go Argentyńczyk Lionel Messi - obaj mają po 16 bramek.
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Wśród piłkarzy z 10 golami jest Grzegorz Lato.
Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:
1. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16 bramek
. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 16
3. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15
4. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14
. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 14
6. Just Fontaine (Francja, 1958) 13
7. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12
8. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11
. Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11
10. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10
. Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10
. Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10
. Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10
. Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10
. Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10
. Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 10