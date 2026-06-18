Hat trick Messiego, bohaterski Vozinha i sporo niespodzianek! Za nami pierwsza kolejka MŚ 2026

Remis debiutującej w mundialu reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka z mistrzem Europy - Hiszpanią - kandyduje do miana największej dotychczas niespodzianki turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie.

Bohaterem zespołu z Afryki został bramkarz Vozinha. 40-latek nie dał się pokonać gwiazdom europejskich boisk, a w trakcie kariery musiał dzielić piłkarską pasję z pracą na budowie, aby utrzymać rodzinę. Pierwszy zawodowy kontrakt podpisał dopiero w wieku 24 lat, a obecnie występuje w drugoligowym portugalskim klubie GD Chaves.

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Zespół Republiki Zielonego Przylądka był jednym z kilku, które w pierwszej kolejce mundialowej rywalizacji pokusił się o niespodziankę. Ponadto Australia wygrała z Turcją 2:0, Szwajcaria straciła w końcówce bramkę i punkty z Katarem (1:1), a Demokratyczna Republika Konga, z obrońcą Widzewa Łódź Steve’em Kapuadim w podstawowym składzie, nie pozwoliła się pokonać faworyzowanej Portugalii (1:1).

Te wyniki to kamyczek do ogródka krytyków rozszerzenia stawki uczestników mistrzostw świata do 48 reprezentacji. Co prawda Curacao doznało wysokiej porażki (1:7) z Niemcami, ale generalnie debiutanci i potencjalni outsiderzy "wstydu" turniejowi na razie nie przynoszą.

Już na początku imprezy formą błysnął Lionel Messi. Spotkanie z Algierią, które obrońcy tytułu wygrali 3:0, miało dla niego w kilku aspektach wymiar historyczny. Jako pierwszy piłkarz wystąpił w szóstym mundialu, rozegrał 27. mecz, czym umocnił się na czele listy wszech czasów, dzięki hat trickowi powiększył strzelecki dorobek w MŚ do 16 i zrównał się z dotychczasowym rekordzistą Miroslavem Klose, a w 200. występie w narodowych barwach osiągnął granicę 120 trafień.

- Leo ciągle nas zadziwia. Jest najlepszy od 20 lat i nadal robi wszystko, co do niego należy, w każdym meczu. Nie trzeba być argentyńskim kibicem, żeby podziwiać to, co osiąga i jak gra w wieku 38 lat – chwalił Messiego argentyński selekcjoner, Lionel Scaloni.

Na wysokości zadania stanęły w pierwszych meczach także inne gwiazdy. Po dwa gole strzelili Norweg Erling Haaland, Francuz Kylian Mbappe i Anglik Harry Kane, a Vinicius Junior uratował Brazylii remis w starciu z Marokiem.

W opinii większości obserwatorów i ekspertów nie popisał się za to polski zespół sędziowski, z Szymonem Marciniakiem jako arbitrem głównym.

Lekkomyślny faul Messiego na Aissie Mandim, przy wyniku 1:0, nie umknął uwadze arbitrów i w powszechnej opinii to największa dotychczas sędziowska kontrowersja. Nie brakowało głosów, że słynny piłkarz powinien za to zagranie zostać usunięty z boiska.

- Dla mnie to czerwona kartka. Mogę podać kilka przykładów z Bundesligi, gdzie coś takiego karano czerwoną kartką – powiedział były sędzia, a obecnie ekspert telewizyjny Patrick Ittrich.

Przypomina się, że Messi był już obiektem kontrowersji w poprzednim mundialu, kiedy za zagranie ręką uniknął żółtej kartki w pojedynku ćwierćfinałowym z Holandią.

Z drugiej strony niektórzy zwrócili uwagę, że polski arbiter z sześciu meczów, jakie prowadził w MŚ, aż czterokrotnie "gwizdał" Argentynie - raz w 2018 roku, dwukrotnie, w tym finale, w cztery lata później Katarze i już pierwsza nominacja w tegorocznym turnieju przypadła na spotkanie "Albicelestes".

Dziewięć z 24 dotychczasowych potyczek zakończyło się remisami, co oznacza 37 procent. Prawdziwym "dniem remisów" był poniedziałek, kiedy wszystkie cztery mecze skończyły się wynikiem nierozstrzygniętym.

Jak rzadkie jest to zjawisko, pokazały statystyki FIFA. Taka kolejka miała miejsce tylko raz w historii mistrzostw świata, 15 czerwca 1958 roku.

Nie brakuje głosów, że liczne remisy można przypisać również nowemu formatowi mundialu. Do 1/16 finału awansują po dwie czołowe drużyny z 12 grup oraz osiem z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty. Rozszerzenie fazy pucharowej sprawia, że zespoły mogą próbować trafić do tej albo innej ścieżki, która teoretycznie może być łatwiejsza.

KP, PAP