Ile kroków dziennie naprawdę potrzebujesz? Nowe wytyczne dają odpowiedź

Skąd się wziął "mit" 10 tys. kroków? Jak podaje Space Daily, fala zainteresowania sportem po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964 r. stworzyła okazję dla japońskiego producenta zegarków. Rok później firma Yamasa Tokei Keiki wypuściła krokomierz Manpo-kei, nazwę złożoną z japońskich znaków oznaczających 10 tys., kroki i licznik. Z czasem jednak ta marketingowa liczba zaczęła funkcjonować na całym świecie jako obowiązująca norma aktywności fizycznej.

Nowe wytyczne: 7 tys. kroków wystarczy



Fiński panel ekspertów medycznych Käypä hoito opublikował w czerwcu 2026 r. nowe wytyczne dotyczące aktywności fizycznej. Wskazują one, że około 7 tys. kroków dziennie prawdopodobnie wiąże się u dorosłych z klinicznie istotnymi korzyściami zdrowotnymi (w tym ze zmniejszeniem ogólnej śmiertelności, ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i demencji), w porównaniu z osobami robiącymi zaledwie 2 tys. Kroków.

Wytyczne zawierają też szerszy kontekst: dorosłym zaleca się co najmniej 150–300 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności tygodniowo, a długotrwałe siedzenie należy przerywać nawet krótkimi spacerami. "Nawet niewielkie zwiększenie liczby kroków przyniesie korzyści zdrowotne" - czytamy w wytycznych Käypä hoito.

Już 4 tys. kroków zmniejsza ryzyko zgonu



Zbieżne wnioski płyną z globalnej meta-analizy pod kierownictwem prof. Macieja Banacha z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opublikowanej w piśmie "European Journal of Preventive Cardiology". Objęła ona ponad 226 tys. osób uczestniczących w 17 różnych badaniach z całego świata.

Wyniki pokazują, że już 4 tys. kroków dziennie wystarczy, aby zauważalnie zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Naukowcy wyliczyli też optymalny przedział w zależności od wieku:

● osoby poniżej 60. roku życia powinny robić od 7 do 13 tys. kroków dziennie

● starsze od 6 do 10 tys.

Ale! Każdy dodatkowy tysiąc kroków to o 15 proc. mniejsze ryzyko zgonu. Co ciekawe, badanie wykazało, że im więcej, tym lepiej. Nie ma żadnego górnego limitu w dziennej liczbie kroków.

- Nasze badanie potwierdza, że im więcej chodzimy, tym lepiej. To odnosi się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, niezależnie od wieku; niezależnie od tego, czy żyjemy w klimacie umiarkowanym, podzwrotnikowym czy okołobiegunowym, bądź w regionie na pograniczu różnych stref klimatycznych - skomentował prof. Banach, cytowany przez Rynek Zdrowia.

Minimum czy optimum?



Prof. Banach wskazał, że istnieje różnica między progiem, od którego chodzenie zaczyna przynosić mierzalne korzyści zdrowotne (a jest to już około 4 tys. kroków dziennie) a zakresem, w którym efekty są największe, czyli 6-13 tys. kroków w zależności od wieku.

Warto jednak pamiętać, że sama liczba kroków to tylko jeden z elementów zdrowego stylu życia. Regularne chodzenie przynosi największe korzyści zdrowotne w połączeniu ze zbilansowaną dietą, odpowiednią ilością snu oraz ograniczeniem czasu spędzanego w pozycji siedzącej.

PAP