Industria Kielce ogłosiła nowego trenera! To on poprowadzi mistrzów Polski

W czwartek 18 czerwca Industria Kielce przekazała ważną informację, która na pewno wywołała uśmiech na twarzach wielu kibiców zespołu ze stolicy województwa świętokrzyskiego.

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Jak się okazało, włodarze kieleckiej ekipy podpisali kontrakt z Krzysztofem Lijewskim, który będzie pełnił funkcję pierwszego trenera mistrzów Polski.

- Ja dostałem szansę poprowadzenia światowej klasy zawodników oraz zespołu, a wiem, że marzył o tym nie jeden trener. Dziękuję za zaufanie zarządowi ŚGP Industrii, radzie nadzorczej oraz władzom klubu. Oczekiwania wobec mnie i wobec Industrii Kielce będą duże, ale zapewniam, że nie obawiam się tej odpowiedzialności i nie mogę się doczekać pracy - powiedział trener Lijewski, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Lijewski jako zawodnik trafił do Kielc w 2012 roku. W stolicy województwa świętokrzyskiego sięgnął po zwycięstwo w EHF Lidze Mistrzów, dziewięć mistrzostw Polski i osiem Pucharów Polski. Występował również w reprezentacji, z którą zdobył srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw świata.

Od 2021 roku był drugim trenerem za kadencji Tałanta Dujszebajewa. Po rezygnacji szkoleniowca został pierwszym trenerem zespołu i poprowadził swoich podopiecznych do zwycięstwa w finale ORLEN SuperLigi.

Kontrakt Lijewskiego ma obowiązywać przez kolejne dwa sezony.

AA, Polsat Sport