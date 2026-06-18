Są medale ME dla Polski! Wielki sukces Biało-Czerwonych

Półfinałową rywalką Polki będzie Niemka Alexandra Ehler. Start pojedynku około godziny 20.20. Transmisja ME w Polsacie Sport Extra 3 oraz online w Polsat Box Go.

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Półfinałowym rywalem Rządkowskiego będzie natomiast Włoch Tommaso Martini. Początek około godziny 21.00.

W ubiegłym roku z ME seniorów biało-czerwoni przywieźli dwa medale. Srebro wywalczyła drużyna szablistek, a brąz indywidualnie Sylwia Matuszak, która teraz pauzuje z powodów macierzyńskich.

Pierwotnie gospodarzem tej imprezy miał być Tallinn, ale Estończycy nie zgodzili się na wpuszczenie zawodników z Rosji i mistrzostwa przeniesiono do Francji.

Polsat Sport