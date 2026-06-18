Kolejna informacja w sprawie Mai Chwalińskiej! Chodzi o Wimbledon

Chwalińska zachwyciła cały tenisowy świat swoim występem podczas tegorocznej edycji Roland Garros. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka po przebrnięciu przez kwalifikacje dotarła aż do finału imprezy w Paryżu. W bezpośredniej walce o trofeum lepsza od niej okazała się Mirra Andriejewa.

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Po zakończeniu zmagań w stolicy Francji, wielu kibiców domagało się, by organizatorzy Wimbledonu przyznali Polce dziką kartę. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła we wtorek 16 czerwca. To właśnie wtedy ogłoszono, że Chwalińska nie będzie musiał przechodzić kwalifikacji i od razu znajdzie się w głównej drabince turnieju singlistek.

Jak się okazuje, polska tenisistka wystąpi również w rywalizacji deblowej. Jej partnerką na korcie będzie Austriaczka Sinja Kraus. 24-latka obecnie w rankingu singlistek znajduje się na 92. pozycji, natomiast w zestawieniu deblistek - na 340. miejscu.

Oprócz tego na trawiastych kortach w Londynie zobaczymy także inne "polskie" pary. W zmaganiach wezmą bowiem udział następujące duety: Magda Linette/Iva Jovic, Magdalena Fręch/Anna Bondar, Alicja Rosolska/Alexa Guarachi, Katarzyna Piter/Anna Siskova, Jan Zieliński/Luke Johnson.

Znamy listy startowe do deblowych zmagań na Wimbledonie 📝



W akcji zobaczymy między innymi Maję Chwalińską, która stworzy duet ze swoją koleżanką - Sinją Kraus. Kilka tygodni temu Polka pokonała Austriaczkę w singlowym finale podczas WTA 125 w Oeiras ✅



Oto pary z polskimi… pic.twitter.com/uOC0kZOYHC — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 17, 2026

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AA, Polsat Sport