Kolejne wycofanie! Znany tenisista nie zagra w Wimbledonie
Kolejny znany tenisista nie wystąpi na kortach Wimbledonu. Z wielkoszlemowego turnieju wycofał się Tomas Machac.
Czech, aktualnie 43. zawodnik świata, poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych.
- Niestety, ale uraz mojej lewej stopy nie zagoił się wystarczająco, więc muszę wycofać się z Wimbledonu. To rozczarowujące, ale robię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić - napisał.
Czech ostatni raz pojawił się na korcie podczas Roland Garros. Przegrał wtedy w trzech setach z Alexandrem Zverevem.
Przed Machacem decyzję o wycofaniu się z Wimbledonu podjęli m.in. Carlos Alcaraz czy Lorenzo Musetti.
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