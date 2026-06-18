Kolejne wycofanie! Znany tenisista nie zagra w Wimbledonie

Tenis

Kolejny znany tenisista nie wystąpi na kortach Wimbledonu. Z wielkoszlemowego turnieju wycofał się Tomas Machac.

Tenisista w białej czapce i koszulce z krótkim rękawem uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP

Czech, aktualnie 43. zawodnik świata, poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych.

 

- Niestety, ale uraz mojej lewej stopy nie zagoił się wystarczająco, więc muszę wycofać się z Wimbledonu. To rozczarowujące, ale robię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić - napisał.

 

Czech ostatni raz pojawił się na korcie podczas Roland Garros. Przegrał wtedy w trzech setach z Alexandrem Zverevem.

 

Przed Machacem decyzję o wycofaniu się z Wimbledonu podjęli m.in. Carlos Alcaraz czy Lorenzo Musetti.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

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