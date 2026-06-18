Koniec turnieju dla polskiego tenisisty

Zieliński powrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tzw. dzikiej karcie.

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W pierwszej rundzie Polak i Brytyjczyk pokonali Czechów Jiriego Leheckę i Jakuba Mensika 3:6, 6:3, 12-10.

W singlu w Londynie grał zwycięzca niedzielnego finału turnieju w holenderskim ‘s-Hertogenbosch Kamil Majchrzak. We wtorek przegrał z Lehecką 5:7, 6:7 (4-7).

Wynik 2. rundy debla:

Neal Skupski, Christian Harrison (W. Brytania, USA, 3) - Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) 6:4, 6:4.

BS, PAP