Koniec turnieju dla polskiego tenisisty

Tenis

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami, Brytyjczykiem Nealem Skupskim i Amerykaninem Christianem Harrisonem 4:6, 4:6.

Tenisista Jan Zieliński w białej koszulce i czapce z daszkiem
fot. PAP
Jan Zieliński

Zieliński powrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tzw. dzikiej karcie.

 

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W pierwszej rundzie Polak i Brytyjczyk pokonali Czechów Jiriego Leheckę i Jakuba Mensika 3:6, 6:3, 12-10.

 

W singlu w Londynie grał zwycięzca niedzielnego finału turnieju w holenderskim ‘s-Hertogenbosch Kamil Majchrzak. We wtorek przegrał z Lehecką 5:7, 6:7 (4-7).

 

Wynik 2. rundy debla:

 

Neal Skupski, Christian Harrison (W. Brytania, USA, 3) - Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) 6:4, 6:4.

BS, PAP
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JAN ZIELIŃSKITENISTURNIEJE ATP I WTA
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