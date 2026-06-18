Koniec turnieju dla polskiego tenisisty
Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami, Brytyjczykiem Nealem Skupskim i Amerykaninem Christianem Harrisonem 4:6, 4:6.
Zieliński powrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tzw. dzikiej karcie.
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W pierwszej rundzie Polak i Brytyjczyk pokonali Czechów Jiriego Leheckę i Jakuba Mensika 3:6, 6:3, 12-10.
W singlu w Londynie grał zwycięzca niedzielnego finału turnieju w holenderskim ‘s-Hertogenbosch Kamil Majchrzak. We wtorek przegrał z Lehecką 5:7, 6:7 (4-7).
Wynik 2. rundy debla:
Neal Skupski, Christian Harrison (W. Brytania, USA, 3) - Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) 6:4, 6:4.Przejdź na Polsatsport.pl