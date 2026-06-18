Mistrz świata bezlitośnie wypunktował Ronaldo! "To zespół musi strzelić, a nie ty"
Reprezentacja Portugalii niespodziewanie zremisowała 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata 2026. Słaby występ Cristiano Ronaldo spotkał się z ostrą krytyką ekspertów, w tym Thierry'ego Henry'ego.
Pierwsze spotkanie grupowe nie ułożyło się po myśli podopiecznych Roberto Martineza. Najwięcej dyskusji wywołała jednak postawa Ronaldo. Henry na antenie stacji Fox Sports przeanalizował akcję ofensywną, w której zawodnik Al-Nassr zablokował możliwość strzału Bruno Fernandesowi.
- Jedna rzecz jest ważna. To zespół musi strzelić gola, a nie ty. Jeśli pobiegłby w inne miejsce, zmusiłby obrońcę do pobiegnięcia za nim w polu karnym. On jednak chciał strzelić gola, więc wszedł w drogę Bruno Fernandesowi. Gdyby wszedł głębiej w pole karne, mógłby dobijać strzał Bruno. Rywale zobaczyli obu zawodników i było im łatwiej się bronić - ocenił zachowanie Portugalczyka Francuz.
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Inni analitycy również zwracali uwagę, że selekcjoner powinien odważniej rotować składem i ograniczyć czas gry swojego kapitana. Sam 41-latek odniósł się do pierwszego remisu za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Nie był to start, jakiego chcieliśmy, ale do końca jeszcze daleko. Głowa do góry i skupienie na następnym meczu" - napisał Ronaldo.
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Kolejnym przeciwnikiem ekipy trenera Martineza będzie reprezentacja Uzbekistanu. Mecz ten zaplanowano na wtorek, 23 czerwca o godzinie 19:00.