Michał Białoński, Polsat Sport: Nie sądzi pan, że FIFA zafundowała nam dawkę futbolu nie do skonsumowania? Weźmy ostatnie mecze pierwszej kolejki mundialu. Jeśli ktoś usiadł o godz. 19 do meczu Portugalia – Demokratyczna Republika Konga, to właściwie mógł bez przerwy oglądać kolejne mecze aż do blisko siódmej rano, bo wtedy skończyło się spotkanie Uzbekistan – Kolumbia.



Jacek Gmoch, selekcjoner piątej drużyny świata na mundialu w 1978 r.: Absolutnie można czuć przesyt piłki, a jesteśmy dopiero na początku turnieju. Finał zabawy dopiero za miesiąc.



104 mecze to końska dawka. Kto wygra MŚ?

Na pewno drużyna, którą przewidzi sztuczna inteligencja, a tak serio: FIFA była zawsze organizacją...

Szemraną?

Tego nie mogę powiedzieć, żeby nas nie pogonili. Usługową.

Serwilistyczną?

O! Jeszcze lepiej! W związku z tym, to, czego oczekiwaliśmy od mundiali my, związani z piłką na całe życie, nowych trendów techniczno-strategicznych. I one się tam pojawiały na boisku. Natomiast cała rozgrywka jaka się toczyła i toczy wokół przyznania danemu krajowi organizacji MŚ, kto je wygra, to już ze sportem miało niewiele wspólnego.

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Mocne słowa.

Na ich potwierdzenie przypomnę, że dopiero w 2010 r. drużyna europejska – Hiszpania wygrała po raz pierwszy mundial rozgrywany poza Starym Kontynentem. Cztery lata później Niemcy jako pierwsi z Europy wygrali MŚ w Ameryce Południowej, w Brazylii.

Urugwaj wprawdzie zorganizował pierwsze MŚ, ale od samego początku trwał konflikt między Anglikami a Francuzami. Anglicy dosyć późno wrócili do FIFA, po tym jak ją opuścili w 1928 r. Uznając się za kolebkę światowej piłki pierwszy mundial w Urugwaju uznali za zbyt mało poważny i nie wzięli w nim udziału. W tym samym czasie ustanowili mistrzostwa Wysp Brytyjskich. Zresztą te pierwsze MŚ, które wygrał Urugwaj, określono później Pucharem Julesa Rimeta, Francuza, który wówczas kierował FIFA.

Żeby przybliżyć, jak FIFA traktowała mundial, wspomnę sędziowanie w Anglii podczas MŚ 1966 r., czy inny fakt, jak pan Putin sobie zafundował turniej w 2018 r. To samo zrobił Katar, dla którego nastąpiła zmiana terminu na listopad-grudzień. Świetnym elementem do filmu o FIFA jest także historia z 2015 r., gdy FBI, za korupcję, aresztowała niemal cały zarząd organizacji.

Konkludując, jak można porównać nasze MŚ z 1978 r., w których wzięło udział 16 drużyn podzielonych na cztery grupy, do obecnego turnieju, z udziałem ilu zespołów?

48 podzielonych na 12 drużyn.



To już jest Cyrk Medrano. Zatem FIFA była najpierw organizacją, która była wykorzystywana politycznie, ale teraz stała się przedsięwzięciem polityczno-biznesowym. Z mundialem jedziemy do tego, kto da więcej. Clue było śledztwo FBI, która przyjechała do Szwajcarii i zamknęła cały zarząd FIFA. To o czymś świadczy. Powierzenie organizacji MŚ Katarowi było już zagrywką na chama.

Zresztą teraz Katar, w którym od 2021 r. na stałe mieszka prezydent FIFA Gianni Infantino, miał nietuzinkową ścieżkę kwalifikacji. Wystarczyło mu zremisować u siebie z Omanem, pokonać, również u siebie, Zjednoczone Emiraty Arabskie 2-1 i awans miał w kieszeni. Bez jednego choćby meczu na wyjeździe.

Spójrzmy na inne egzotyczne zespoły, które FIFA dopuściła do finałów MŚ: Curacao, Republika Zielonego Przylądka. Ogólnie mędrcy z FIFA dostrzegli biznesowy aspekt MŚ, dlatego turniej rozszerzyli do tak gigantycznych rozmiarów.



Tym samym już nie siedem, tylko osiem meczów trzeba rozegrać, by zdobyć mistrzostwo świata. Po tak trudnym sezonie ligowym, każdy dodatkowy mecz to spore obciążenie. Być może z tego powodu w pierwszej kolejce zdarzyły się potknięcia Hiszpanom, Brazylijczykom, Holendrom, Portugalczykom, Belgom czy Szwajcarom?

Zgadzam się absolutnie, że szczególnie najlepsi zawodnicy tych drużyn, którymi w klubach orano, jadą teraz na oparach, są wyeksploatowani. W związku z tym te zespoły nie zachwyciły. Ktoś powie, że od covidu mamy pięć zmian, ale nawet to nie ratuje sytuacji po trudach sezonu.



Najpierw wszechobecna polityka, a teraz wszechobecny biznes doprowadziły do tego, że w mundialu przestał się liczyć duch czystej, sportowej rywalizacji, bo górę wzięło kto i ile zarobi. Jak słucham ekspertów, to trochę jest mi ich żal.

Z jakiego powodu?



Można opowiadać, że Hiszpania była i jest faworytem. Teraz wyrosła na niego Anglia. Zobaczymy na jak długo. Rzeczywiście, jesteśmy w czasie, w którym MŚ stały się zawojowane przez biznes.



Do tego stopnia, że mecze nie mają już dwóch połów, tylko cztery kwarty, żeby emitować w nich reklamy.

Trzeba zdradzić tło tego posunięcia. Dlaczego w USA piłka nożna nie stała się do tej pory sportem numer "jeden"? Bo ma za mało przerw i jest za nudna w związku z tym. Żywiołową atmosferę na trybunach zapewniają mniejszości narodowe, jak Meksykanie czy Argentyńczycy, które w genach mają piłkę. Wszyscy południowcy, Europejczycy, ale Azjaci także.



Wracając do czterech kwart zamiast dwóch połów, regularnie w Monte Carlo odbywa się Międzynarodowy Festiwal Cyrków. FIFA najwyraźniej pozazdrościła i w Meksyku, USA oraz Kanadzie zorganizowała cyrk. Tym razem piłkarski.

Sędziowie biegają z kamerami na głowie, dzięki czemu otrzymujemy niespotykane dotąd kadry. Podoba się panu przeniesione z hokeja ogłaszanie werdyktu analizy VAR?



Uważam to za dobrą zmianę. Często ludzie oglądający mecz nie znają się na przepisach i bez tego wyjaśnienia są zdezorientowani. Na ogół w FIFA zmiany były niewielkie, przez co piłka bardzo wolno ewoluowała. Tymczasem w kulturze amerykańskiej potrzebny jest element zainteresowania, musi być show, żeby się coś działo, a przestoje zostały ograniczone do minimum. Dlatego już w 1925 r. zmieniono przepis o spalonym. Wcześniej piłka była nudna, trzeba było tysiąca podań, żeby się dostać do bramki. Ludzie nie chcieli tego oglądać. Zmiany w przepisach, przypadek i wiedza zaprzęgnięta do przygotowania motorycznego - owoce tego widzimy dziś.

Jest też jeden smutny aspekt zmian mundialu: piłka była sportem biedoty, uprawiać mógł ją każdy i wejść na stadion mógł każdy. Ceny biletów wywindowano do tego stopnia, że stała się sportem dla milionerów. Biedota może tylko siedzieć przed telewizorem, na zakup biletu nie może sobie pozwolić.

Jednym z piękniejszych było spotkanie Chorwacji z Anglią. Zgodzi się pan, że w przerwie po pierwszej połowie Thomas Tuchel nastawił zespół na oskrzydlające kontry, z których pierwsza dała prowadzenie już po 90 sekundach drugiej części gry? Zauważył zapewne, że boczni obrońcy Chorwacji, a zwłaszcza Gvardiol wysoko wychodzą do pressingu, zostawiając sporo przestrzeni za plecami.

Tak, to mogła być kluczowa zmiana. W piłce od dawna ćwiczenie gry "w dziadka" jest podstawą niemal do wszystkiego. Od niego powstał pressing i umiejętność omijania go. Jako obrońca reprezentacji Polski boleśnie tego doświadczyłem podczas meczu z Brazylią, który w 1966 r. przegraliśmy w Belo Horizonte 1-4. Legendarny selekcjoner Brazylijczyków Vincente Feola wymyślił i wprowadził teorię utrzymania się przy piłce, przestawił Canarinhos ze stylu W-M na 4-2-4, wywierając olbrzymią presję na defensywie rywala. Myśmy niemal przez cały mecz gonili za piłką, a gdy już ze zmęczenia jęzory wisiały nam do samej ziemi, to oni przyspieszali. I strzelali gole.

Ale w końcu Europa nauczyła się przeciwstawiać Brazylijczykom, którzy po raz ostatni triumfowali na mundialu w 2002 r.

Wszystko dzięki lepszemu przygotowaniu motorycznemu, wyższej intensywności gry. Pomógł w tym bardzo trening interwałowy, na którym bazowały już wcześniej inne sporty, m.in. lekkoatletyka. W ten sposób do dzisiaj kontratak jest skuteczny, jest ważną bronią w arsenale. Grunt, żeby mieć w składzie zawodników dysponujących odpowiednio wysoką wytrzymałością szybkościową.



Ważnym orężem w piłce stał się też pressing. Zapożyczony z koszykówki. Ja go wziąłem od mojego brata Andrzeja, trenera koszykówki. Ja to nazywałem "zona-press". Wytrenowaliśmy to tak dobrze, że w meczu otwarcia MŚ 1978 r. Niemcy nie zrobili z nami nawet sztychu. Ich selekcjoner Helmut Schoen, widząc nasz pressing na całym boisku, krzyczał, że to antyfutbol!

Kamień milowy w rozwoju piłki położył też Pep Guardiola, którego drużyny łapały oddech przed powrotem do gry na wysokiej intensywności, utrzymując się przy piłce w strefie obrony przeciwnika.

Wracają do obecnego mundialu, to kolejny raz błysnął Messi bijąc aż sześć rekordów. Przede wszystkim z 16 bramkami dorównał najlepszemu strzelcowi mundiali Klosemu, został najstarszym strzelcem hat-tricka na MŚ, jako jedyny na mundialach zdobył sześć bramek spoza pola karnego. Czy jego świeżość to zasługa również tego, że MLS nie wyeksploatowała go tak bardzo jak innych piłkarzy czołowe ligi Europy?



To też jest ważne, ale najważniejsze jest jedno – talent! Messi to największy talent nie tylko naszych czasów. A co jest opisem talentu? Technika. Dzięki temu kariera takich zawodników trwa o wiele dłużej niż tych, którzy są pozbawieni tego daru. Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski też mają talent, ale nie aż tak wielki. Oni są wykorzystywani w systemie gry. Drużyna musi grać w odpowiedni sposób, żeby wykorzystać ich umiejętności. Natomiast Messi poradzi sobie w każdych warunkach, przy każdym systemie. To jest absolutny fenomen!