Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - czwartek 18.06 (WIDEO)
Rozpoczyna się drugi tydzień Ligi Narodów siatkarek. Wśród spotkań zaplanowanych na pierwszy dzień tego etapu rozgrywek znalazła się konfrontacja Polska - Bułgaria. Liga Narodów siatkarek, sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów - czwartek 18 czerwca.
Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana między 3 czerwca i 26 lipca. Rywalizuje w niej osiemnaście reprezentacji. Ankara, Pasig City i Bangkok to miasta, które goszczą siatkarki podczas drugiego tygodnia zmagań (17-21 czerwca).
ZOBACZ TAKŻE: Deklasacja! USA z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów
Polskie siatkarki na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku pokonały Bułgarię 3:0. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w piątym meczu w rozgrywkach VNL 2026.
Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.
Liga Narodów siatkarek - wyniki meczów (czwartek 18.06):
2026-06-18: Czechy – USA 0:3 (17:25, 12:25, 16:25)
2026-06-18: Ukraina – Polska (czwartek, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-18: Serbia – Włochy (czwartek, godzina 13.45; transmisja –Polsat Sport Extra 1)
2026-06-18: Belgia – Brazylia (czwartek, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-18: Tajlandia – Bułgaria (czwartek, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport Extra 2)
2026-06-18: Turcja – Francja (czwartek, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)