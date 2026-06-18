Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - czwartek 18.06 (WIDEO)

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana między 3 czerwca i 26 lipca. Rywalizuje w niej osiemnaście reprezentacji. Ankara, Pasig City i Bangkok to miasta, które goszczą siatkarki podczas drugiego tygodnia zmagań (17-21 czerwca).

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Polskie siatkarki na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku pokonały Bułgarię 3:0. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w piątym meczu w rozgrywkach VNL 2026.

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek - wyniki meczów (czwartek 18.06):

2026-06-18: Czechy – USA 0:3 (17:25, 12:25, 16:25)

2026-06-18: Ukraina – Polska (czwartek, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-18: Serbia – Włochy (czwartek, godzina 13.45; transmisja –Polsat Sport Extra 1)

2026-06-18: Belgia – Brazylia (czwartek, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-18: Tajlandia – Bułgaria (czwartek, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2026-06-18: Turcja – Francja (czwartek, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

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