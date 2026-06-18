Podopieczne trenera Stefano Lavariniego w chińskim Nankinie rozegrały swe pierwsze spotkania w ramach VNL 2026. Odniosły tam trzy zwycięstwa - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, przegrywając jedynie z gospodyniami turnieju - Chinkami 1:3.

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W Bangkoku Biało-Czerwone miały okazję mierzyć się z Bułgarkami i Ukrainkami. Pierwsze z tych starć wygrały w trzech setach, ale w drugim miały już sporo problemów. Ostatecznie triumfowały jednak nad sąsiadkami ze wschodu :1.

Holenderki z kolei nie mogą mówić o wysokiej skuteczności w tym sezonie Ligi Narodów. W pierwszym turnieju interkontynentalnym wygrały tylko raz (z Turczynkami) i poniosły dwie porażki (Holandia, Włochy). Wszystkie spotkania kończyły się w trzech setach. W Bangkoku "Pomarańczowe" najpierw wygrały z Dominikankami (3:0), ale później musiały uznać wyższość Kanadyjek (1:3).

Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie. W poprzednich dwóch edycjach Ligi Narodów siatkarek w bezpośrednich starciach triumfowały Polki.

Liga Narodów siatkarek: Polska - Holandia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Polska - Holandia w sobotę 20 czerwca o godzinie 11.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 11.00.

KP, Polsat Sport