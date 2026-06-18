Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 19.06. Kto gra? O której godzinie?

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Piątek 19 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ - 19.06. Kto gra? O której godzinie? Godziny meczów mundialu - kiedy grają?

Piłkarz w koszulce z numerem 20 podczas meczu piłki nożnej.
fot. PAP/EPA
MŚ 2026: Terminarz piątkowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co z występem Neymara na MŚ? Niepokojące doniesienia

 

W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. W piątek czekają nas kolejne mecze tej serii gier. A dokładnie rzecz ujmując - trzy. Co ciekawe, wszystkie z udziałem współgospodarzy. 

 

Już o północy Kanada podejmie Katar. Trzy godziny później Meksyk zmierzy się natomiast z Koreą Południową. Dzień zakończy konfrontacja Stanów Zjednoczonych z Australią.  

MŚ 2026: Mecze 19.06. Kto gra? Godziny meczów:

Grupa B: Kanada - Katar (00:00)

Grupa A: Meksyk - Korea Południowa (03:00)

Grupa D: Stany Zjednoczone - Australia (21:00)

Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: "Cristiano Ronaldo nie zdaje sobie z tego sprawy". Mocno o gwiazdorze
Zobacz także

Brutalna diagnoza stanu Cristiano Ronaldo! "Nie zdaje sobie sprawy..."

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 