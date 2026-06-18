MŚ 2026: Terminarz piątkowych meczów

Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 19.06. Kto gra? O której godzinie?
Piątek 19 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ - 19.06. Kto gra? O której godzinie? Godziny meczów mundialu - kiedy grają?
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
ZOBACZ TAKŻE: Co z występem Neymara na MŚ? Niepokojące doniesienia
W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. W piątek czekają nas kolejne mecze tej serii gier. A dokładnie rzecz ujmując - trzy. Co ciekawe, wszystkie z udziałem współgospodarzy.
Już o północy Kanada podejmie Katar. Trzy godziny później Meksyk zmierzy się natomiast z Koreą Południową. Dzień zakończy konfrontacja Stanów Zjednoczonych z Australią.
MŚ 2026: Mecze 19.06. Kto gra? Godziny meczów:
Grupa B: Kanada - Katar (00:00)
Grupa A: Meksyk - Korea Południowa (03:00)
Grupa D: Stany Zjednoczone - Australia (21:00)Przejdź na Polsatsport.pl