MŚ 2026: Terminarz piątkowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. W piątek czekają nas kolejne mecze tej serii gier. A dokładnie rzecz ujmując - trzy. Co ciekawe, wszystkie z udziałem współgospodarzy.

Już o północy Kanada podejmie Katar. Trzy godziny później Meksyk zmierzy się natomiast z Koreą Południową. Dzień zakończy konfrontacja Stanów Zjednoczonych z Australią.

MŚ 2026: Mecze 19.06. Kto gra? Godziny meczów:

Grupa B: Kanada - Katar (00:00)

Grupa A: Meksyk - Korea Południowa (03:00)

Grupa D: Stany Zjednoczone - Australia (21:00)