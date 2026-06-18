"Może zakażmy czarnych ubrań?" Nietypowa dyskusja po zakazie fatbike'ów

Zdaniem amsterdamskich radnych zwiększony ruch tych pojazdów w Vondelparku wpływa na wzrost liczby wypadków i innych niebezpiecznych sytuacji. W efekcie 11 maja 2026 roku wszedł w życie zakaz poruszania się fatbike’ami w tym parku, za którego złamanie grożą wysokie mandaty.

O co chodzi z fatbike’ami w przestrzeni publicznej?



Co do zasady, rozsądnie i odpowiedzialnie używane rowery typu fatbike są bezpieczne. Problem pojawia się wtedy, gdy pojazdy te poddawane są niekontrolowanemu tuningowi, w tym podkręcaniu ich mocy. W efekcie wiele z tych rowerów z powodzeniem rozwija prędkość wyższą niż fabryczny limit 25 km/h.

Wówczas ich używanie jest nie tylko nielegalne, ale też niebezpieczne. Fatbike’i są cięższe od standardowych rowerów i zderzenie z nimi powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia.

Władze Amsterdamu dostrzegły problem



Władze i policja od dłuższego czasu otrzymywały zgłoszenia dotyczące uciążliwości ze strony fatbike'ów w Vondelparku. "Vondelpark to jeden z najbardziej ruchliwych parków w mieście. Bawią się tu dzieci, spacerowicze, biegacze, ludzie ćwiczą, piknikują lub wyprowadzają psy. Nie ma tu miejsca na szybkie, ciężkie rowery typu fatbike. Wielu mieszkańców Amsterdamu od lat domaga się działań mających na celu ograniczenie uciążliwości powodowanych przez rowery typu fatbike. Dzięki temu zakazowi Vondelpark powinien znów stać się bezpiecznym i przyjemnym miejscem, w którym każdy będzie czuł się komfortowo" – mówiła radna ds. ruchu drogowego Melanie van der Horst w komunikacie Gminy Amsterdam.

Niebezpieczne sytuacje powodowane sa przez dużą prędkość, jazdę slalomem, nagłe zmiany toru jazdy czy ścinanie zakrętu. W efekcie piesi i inni rowerzyści w Vondelparku czują większe zagrożenie, a miejsce to traci swój rekreacyjny charakter.

Mieszkanka Amsterdamu, Nina Pieters w wiadomości do redakcji portalu Het Parool wskazuje, że: “Nie można winić rozmiaru opon roweru za niebezpieczne sytuacje, ale raczej zachowanie rowerzystów. To jest problem, a nie szerokie opony. Ani to, że rower został zmodyfikowany. Szerokie opony są bardzo bezpieczne, a rower jeździ o wiele stabilniej, więc po co skupiać się tylko na jednym typie roweru?".

Zakaz obowiązuje od 11 maja 2026 roku



Od 11 maja 2026 roku na terenie Vondelparku obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z fatbike’ów/ Przez pierwsze dwa tygodnie służby ostrzegały rowerzystów, a od 25 maja zaczęto wystawiać mandaty.

Młodzież w wieku od 12. do 15. roku życia otrzymuje mandat w wysokości 57,50 euro. Osoby od 16. roku życia otrzymują mandat w wysokości 115 euro. W przypadku dzieci poniżej 12 lat stosuje się upomnienie oraz niezwłoczny kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W ciągu pierwszych kilkunastu dni nałożono 39 mandatów oraz 31 ostrzeżeń.

A może wprowadzić zakaz noszenia czarnych ubrań?



Zakaz spotkał się ze sprzeciwem wielu osób. Czytelnicy Het Parool ironicznie sugerują, że równie skuteczny byłby "zakaz noszenia czarnej odzieży sportowej" – jako komentarz do zasadności całej restrykcji. Nie brakuje też głosów, że zamiast zakazywać konkretnego typu roweru, warto byłoby wprowadzić obowiązek noszenia kasków.