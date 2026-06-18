Mundial się rozkręca! Co czeka nas w drugiej kolejce MŚ 2026?

Piłkarze Republiki Południowej Afryki słabo zaprezentowali się w meczu otwarcia z Meksykiem na Estadio Azteca. Nie dość, że przegrali 0:2, to kończyli mecz w osłabieniu, gdyż czerwone kartki za faule otrzymali Yaya Sithole i Themba Zwane.

Pod koniec tamtego spotkania brazylijski sędzia Wilton Sampaio łamaną angielszczyzną zaczął tłumaczyć decyzję o czerwonej kartce, którą podjął po analizie VAR. Nagranie stało się hitem i od tygodnia jest wykorzystywane w internetowych memach i przeróbkach.

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Piłkarzom z RPA nie jest jednak do śmiechu, gdyż jeśli w czwartek przegrają, to zminimalizują swoje szanse na awans do 1/16 finału. Czesi też są zdesperowani, gdyż ulegli Korei Południowej 1:2, choć prowadzili po golu Ladislava Krejciego.

Ekipa "Bafana Bafana" pozostaje bez zwycięstwa od sześciu spotkań. Ostatni mecz piłkarze RPA z europejskim rywalem na mundialu wygrali w 2010 roku z Francją 2:1.

RPA i Czechy po raz pierwszy zmierzą się ze sobą w MŚ. W 1997 roku ich jedyny dotychczasowy mecz w Pucharze Konfederacji zakończył się remisem 2:2.

Spotkanie w Atlancie po raz pierwszy w historii będzie sędziowane przez trzy kobiety pochodzące z tego samego kraju. Głównej arbiter Tori Penso z USA na liniach pomagać będą jej rodaczki Brooke May i Kathryn Nesbitt.

W drugim meczu grupy A zmierzą się drużyny Meksyku i Korei Płd., które na inaugurację wygrały.

Zwycięstwo współgospodarzy turnieju na Estadio Azteca oglądało ponad 80 tysięcy kibiców. Z Azjatami Meksykanie zagrają na znacznie mniejszym, niespełna 50-tysięcznym obiekcie w Guadalajarze, ale znów będą mogli liczyć na wsparcie swoich kibiców.

Meksyk wygrał oba dotychczasowe mecze z Koreą Południową na mistrzostwach świata, ostatnio w 2018 roku. Kto zwycięży w czwartek, zapewni sobie awans do fazy pucharowej.

Inni współgospodarze - Kanadyjczycy - rozpoczęli mundial od remisu z Bośnią i Hercegowiną (1:1). Długi czas przegrywali, ale Cyle Larin zdobył bramkę na miarę historycznego punktu, gdyż w dwóch wcześniejszych startach w MŚ ponieśli komplet sześciu porażek.

Rywalem piłkarzy spod znaku Klonowego Liścia będzie gospodarz poprzedniego mundialu - Katar, który w swoim pierwszym grupowym meczu niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią 1:1. Był to wielki sukces zespołu z Bliskiego Wschodu, gdyż cztery lata temu jako debiutant poniósł trzy porażki.

- Spełniliśmy jedno marzenie, które mieliśmy, kiedy tu przyjechaliśmy. Teraz mamy kolejne i będziemy walczyć o jego realizację. Musimy włożyć ogromny wysiłek, aby dobrze się zregenerować i być gotowym na kolejne wielkie wyzwanie. Będzie bardzo ciężko - powiedział hiszpański trener reprezentacji Kataru Julen Lopetegui.

Szwajcarzy byli bliscy zwycięstwa nad Katarem, lecz stracili bramkę w doliczonym czasie. Teraz zagrają z Bośnią, która wróciła na mundial po 12 latach. Tylko dwóch piłkarzy z obecnej kadry w 2014 roku uczestniczyło w turnieju w Brazylii - 40-letni napastnik Edin Dżeko z Schalke 04 Gelsenkirchen oraz 32-letni obrońca Sead Kolasinac z Atalanty Bergamo.

Do 1/16 finału awansują zespoły z miejsc 1-2 każdej z 12 grup oraz osiem najlepszych z trzecich lokat. Mundial potrwa do 19 lipca.

KP, PAP