Największe regaty Sailing Grand Slam startują w Kilonii. Liczna reprezentacja Polski na starcie

Kieler Woche to regaty z ponad 140-letnią tradycją, które co roku przyciągają zawodników z całego świata. To wyjątkowe wydarzenie łączy zawodników jedno- i dwuosobowych klas olimpijskich, młodych adeptów żeglarstwa klas przygotowawczych oraz zawodników ścigających się na wieloosobowych jednostkach offshore’owych.

Na linii startu w klasach olimpijskich zobaczymy 22 Polki i Polaków, w tym wielu zawodników Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego. Żeglarze będą się ścigać w dniach 20–24 czerwca.

Liczna reprezentacja Polski przystąpi do rywalizacji w klasie ILCA 7. Będą to: Filip Olszewski (AZS UW), Maciej Dudek (Nauticus YC Olsztyn), Piotr Malinowski (SSW MOS Iława), Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin), Filip Ciszkiewicz (MKŻ Arka Gdynia) oraz Jan Rohde (SSW MOS Iława).

W ILCA 6 wystartują Hanna Rogowska (Chojnicki Klub Żeglarski), Kinga Szlachetka (LOK Klub Wodny Garland), Natalia Chojnowska (SSW MOS Iława) oraz Zofia Pospieszna (AZS Poznań).

– Kieler Woche traktuję jako regaty treningowe przed imprezami mistrzowskimi. Czuję się dobrze przygotowana do startu, a także bardzo zmotywowana. Cieszę się, że będę mogła rywalizować w tak silnej stawce. Chcę walczyć ze starszymi zawodniczkami, bo wiem, że mogę z nimi skutecznie konkurować – mówi Hanna Rogowska.

Zawodniczki Kadry Narodowej PZŻ w klasie ILCA 6 są obecnie na zgrupowaniu przygotowawczym do regat z cyklu Sailing Grand Slam.

– Jestem właśnie na zgrupowaniu w Gdyni, podczas którego m.in przygotowujemy się do startu. Myślę, że warunki panujące obecnie na Zatoce Gdańskiej są podobne do tych, które mogą nas czekać w Kilonii – płaska woda, dużo zmian wiatru i niestety także deszcz. Akwen w Kilonii jest bardzo wymagający i zmienny. Sądzę, że mogę wykorzystać tam doświadczenie zdobyte na jeziorze Charzykowskim, ponieważ może mi ono pomóc w lepszym odnajdywaniu się w zmiennych warunkach. W Kilonii byłam dotychczas tylko raz – w ubiegłym roku – więc nie mam jeszcze wyrobionej jednoznacznej opinii o tym akwenie. Pływałam tam jeszcze zbyt mało, ale liczę na jak najlepszy występ – podsumowuje zawodniczka Kadry Narodowej PZŻ.

W klasie 49er na linii startu zobaczymy trzy załogi, a wśród nich: Igor Kawałko i Fabian Kocięda (Olsztyński Klub Żeglarski / KS AZS AWFiS Gdańsk), Krzysztof Królik i Krzysztof Ołowiak (Chojnicki Klub Żeglarski / Yacht Club Gdańsk), a także Tytus Butowski i Adam Głogowski (KS AZS AWFiS Gdańsk / Nauticus Olsztyn).

Do rywalizacji w klasie 49erFX przystąpią brązowe medalistki Mistrzostw Świata Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia / AZS Poznań) oraz Gabriela Czapska i Hanna Rajchert (KS Spójnia Warszawa).

Biało-czerwone barwy zobaczymy także w klasie Nacra 17. Przemysław Marczak i Aleksandra Roszkowska (KS Spójnia Warszawa) staną do rywalizacji z 19 międzynarodowymi duetami.



W ramach tegorocznej edycji Kieler Woche rozegrane zostaną także Mistrzostwa Świata w klasie Latający Holender, w których wystartują dwie polskie załogi: Paweł Kajeta i Krzysztof Ciemny (UKŻ Lamelka Kartuzy) oraz Mateusz Chrobak i Adrian Górka (Jacht Klub Opty Otmuchów / Wolsztyński Klub Żeglarski).

Najliczniejszą polską reprezentację zobaczymy w regatach z cyklu EuroCup klasy 29er, które odbędą się w dniach 25–28 czerwca. Wśród siedmiu biało-czerwonych załóg znajdą się: Weronika Grala i Pascal Kuźmicki (Nauticus Olsztyn), Piotr Sołtysiak i Alicja Łabanowska (Chojnicki Klub Żeglarski / Nauticus Olsztyn), Antonina Puchowska i Alicja Dampc (YKP Gdynia / Chojnicki Klub Żeglarski), Maurycy Kosmowski i Jan Marjański (KS AZS AWFiS Gdańsk / Yacht Club Gdańsk), Szymon Kolka i Bartosz Żmudziński (YKP Gdynia / Chojnicki Klub Żeglarski), Blanka Sójkowska i Julia Nagórska (KS AZS AWFiS Gdańsk / YKP Gdynia) oraz Michał Pycko i Stanisław Grzonkowski (Nauticus Olsztyn).

W klasie WingFoil Racing wystartuje Marcelina Korszon (Nauticus Olsztyn), która – podobnie jak załogi klasy 29er – będzie rywalizować w dniach 25–28 czerwca.

W konkurencji Aalregatta Double Handed (20–21 czerwca) wystartuje natomiast Roman Paszke (Narodowe Centrum Żeglarstwa Gdańsk), którego spotkacie też na tegorocznych LOTTO Gdynia Sailing Days. Zawodnik pokona trasę między Kilonią a miejscowością Eckernförde. W dniach 24–27 czerwca żeglarz wystartuje także w konkurencji IDM Double Handed wraz z załogantem Marcinem Ślęzakiem.

Informacja prasowa