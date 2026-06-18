Najwyżej rozstawiona tenisistka wyeliminowana! Niesamowity wynik Polki
Martyna Kubka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 125 w Figueira da Foz w Portugalii. Polka pokonała najwyżej rozstawioną Alinę Korniejewą.
Martyna Kubka
Polka nie była faworytką. Jej rywalka Alina Korniejewa przystępowała do spotkania jako 97. zawodniczka rankingu WTA i jako turniejowa "1".
Kubka jednak się nie przestraszyła. W pierwszym secie, w którym nie było żadnego przełamania, to ona triumfowała 7:6.
W drugim secie Rosjanka wygrała 7:6. Decydujący set poszedł jednak po myśli Kubki, która wygrała 6:4.
Jak podaje profil "Z kortu - informacje tenisowe", było to pierwsze zwycięstwo Kubki z zawodniczką z TOP 100 rankingu.
Kubka w kolejnej rundzie zmierzy się z Koreanką Ku-Yeon-woo.
Wynik meczu:
Martyna Kubka - Alina Korniejewa 7:6, 5:7, 6:4Przejdź na Polsatsport.pl
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