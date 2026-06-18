Najwyżej rozstawiona tenisistka wyeliminowana! Niesamowity wynik Polki

Polka nie była faworytką. Jej rywalka Alina Korniejewa przystępowała do spotkania jako 97. zawodniczka rankingu WTA i jako turniejowa "1".

Kubka jednak się nie przestraszyła. W pierwszym secie, w którym nie było żadnego przełamania, to ona triumfowała 7:6.

W drugim secie Rosjanka wygrała 7:6. Decydujący set poszedł jednak po myśli Kubki, która wygrała 6:4.

Jak podaje profil "Z kortu - informacje tenisowe", było to pierwsze zwycięstwo Kubki z zawodniczką z TOP 100 rankingu.

Kubka w kolejnej rundzie zmierzy się z Koreanką Ku-Yeon-woo.



Wynik meczu:

Martyna Kubka - Alina Korniejewa 7:6, 5:7, 6:4