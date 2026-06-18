Najwyżej rozstawiona tenisistka wyeliminowana! Niesamowity wynik Polki

Tenis

Martyna Kubka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 125 w Figueira da Foz w Portugalii. Polka pokonała najwyżej rozstawioną Alinę Korniejewą.

Najwyżej rozstawiona tenisistka wyeliminowana! Niesamowity wynik Polki
fot. PAP
Martyna Kubka

Polka nie była faworytką. Jej rywalka Alina Korniejewa przystępowała do spotkania jako 97. zawodniczka rankingu WTA i jako turniejowa "1".

 

Kubka jednak się nie przestraszyła. W pierwszym secie, w którym nie było żadnego przełamania, to ona triumfowała 7:6.

 

W drugim secie Rosjanka wygrała 7:6. Decydujący set poszedł jednak po myśli Kubki, która wygrała 6:4.

 

Jak podaje profil "Z kortu - informacje tenisowe", było to pierwsze zwycięstwo Kubki z zawodniczką z TOP 100 rankingu.

 

Kubka w kolejnej rundzie zmierzy się z Koreanką Ku-Yeon-woo.

Wynik meczu:

 

Martyna Kubka - Alina Korniejewa 7:6, 5:7, 6:4

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