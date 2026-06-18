Niewykorzystane piłki meczowe i nerwowa końcówka. Polacy w półfinale

Drzewiecki i Matuszewski stoczyli niezwykle zacięty, ponad dwugodzinny pojedynek, który mogli rozstrzygnąć w dwóch setach. W tie-breaku drugiej partii mieli trzy piłki meczowe, ale Castelnuovo i Satntillan zdołali wyrównać na 6:6, a potem wygrali dwie kolejne akcje. W supertiebraku Polacy już zdecydowanie dominowali na korcie, prowadzili już 7-1 i ostatecznie zwyciężyli 10-5.

Do półfinału awansował także Szymon Walków, który w Poznaniu występuje w parze z Hiszpanem Sergio Martosem Gornesem. W ćwierćfinale dość pewnie pokonali Maksa Kaśnikowskiego i Tomasza Berkietę 6:3, 6:2. Odpadła także inna polska para - Jan Sadzik, Aleksander Błuś, która uległa Alexandrowi Donskiemu (Bułgaria) i Andrew Paulsonowi (Czechy) 2:6, 1:6.

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Wcześniej czwórka polskich singlistów odpadła z turnieju - Alan Ważny, Daniel Michalski i Berkieta zakończyli rywalizację w pierwszej rundzie, a Kaśnikowski został wyeliminowany w drugiej rundzie.

Z challengerem pożegnał się m.in. mający polskie korzenie Brytyjczyk Jan Choinski (rozstawiony z nr 2), który uległ Brazylijczykowi Gustavo Heide 6:7 (5-7), 6:3, 4:6.

W piątek rozegrane zostaną półfinały singla i debla, zakończenie turnieju zaplanowano na sobotnie popołudnie.

Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej:

Michele Ribecai (Włochy) - Joao Reis da Silva (Brazylia) 6:4, 6:0

Facundo Diaz Acosta (Argentyna, 4) - Florian Broska (Niemcy) 6:3, 4:6, 7:6 (7-3)

Dalibor Svrcina (Czechy, 3) - Gonzalo Bueno (Peru, 7) 6:2, 6:3

Gustavo Heide (Brazylia, 8) - Jan Choinski (Wielka Brytania, 2) 7:6 (7-5), 3:6, 6:4

Pary półfinałowe:

Ribecai - Diaz Acosta

Svrcina - Heide

Skrót meczu Karol Drzewiecki/ Piotr Matuszewski - Luca Castelnuovo/ Akira Santillan:

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PAP