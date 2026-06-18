Oficjalnie! Motor zakończył współpracę z trenerem. Znamy nazwisko następcy

Decyzję o przedwczesnym rozwiązaniu umowy ze Stolarskim podjął właściciel klubu, Zbigniew Jakubas, mimo iż kontrakt trenera obowiązywał jeszcze przez 12 miesięcy. 33-latek odpowiadał za wyniki drużyny od 18 marca 2024 roku. Pod jego wodzą zespół awansował do PKO BP Ekstraklasy.

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Nowym szkoleniowcem od rozpoczęcia sezonu 2026/27 będzie Misiura. 45-latek opuścił niedawno szeregi Wisły Płock, odrzucając możliwość przedłużenia kontraktu.

Nowy trener ekipy z Lublina początkowo pracował w piłce kobiecej, prowadząc m.in. niemieckie Hohen Neuendorf. W swoim CV posiada również pobyt w dziale skautingu Realu Madryt i szkolenie młodzieży w chińskim Guizhou HengFeng. Na polskim rynku męskiej piłki seniorskiej awansował ze Zniczem Pruszków do 1. Ligi, a w ostatnim czasie wprowadził do Ekstraklasy Wisłę Płock.

ŁO, Polsat Sport