Pilny komunikat w trakcie MŚ 2026. Rodzina Messiego wydała oświadczenie

Messi zagrał wyśmienite spotkanie w pierwszej kolejce mistrzostw świata. Strzelił wszystkie trzy bramki w wygranym przez Argentynę meczu z Algierią, czym zrównał się z Miroslavem Klose jako najskuteczniejszy strzelec w historii mundiali.

ZOBACZ TAKŻE: Jest kara dla reprezentanta WKS! To jego koniec?

Kilkanaście godzin po meczu dotarły do nas wieści o stanie zdrowia Jorge Messiego, a we czwartek otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie od rodziny:

"W tej chwili znajduje się pod opieką lekarzy, dochodzi do siebie i jego stan rozwija się pomyślnie w ramach schorzenia, z którym się zmaga.

W związku z doniesieniami, plotkami i spekulacjami, które pojawiły się w ostatnich godzinach, rodzina pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie brakiem wrażliwości, szacunku i dyskrecji, z jakimi niektóre osoby potraktowały tę ściśle prywatną sprawę rodzinną.

Rodzina chciałaby również wyjaśnić, że tylko najbliżsi Jorge posiadają rzeczywiste i rzetelne informacje na temat jego stanu zdrowia. Dlatego wszelkie wersje wydarzeń, oświadczenia lub informacje, które nie pochodzą bezpośrednio od rodziny i jej oficjalnych kanałów komunikacji, nie powinny być uznawane za prawdziwe ani wiarygodne.

W takich chwilach prosimy o odpowiedzialność, rozwagę i ludzkie podejście. Zdrowie człowieka oraz spokój jego bliskich nie powinny być przedmiotem spekulacji ani nieodpowiedzialnego zainteresowania mediów.

Serdecznie dziękujemy za wyrazy sympatii, szacunku i troski, które otrzymaliśmy, i prosimy o uszanowanie prywatności, poufności oraz osobistej przestrzeni Jorge, a także całej jego rodziny, w trakcie tego procesu.

Wszelkie istotne informacje będą przekazywane we właściwym czasie przez rodzinę i za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

Dziękujemy za zrozumienie." - podała rodzina w oficjalnym komunikacie.

Argentyna następny mecz zagra 22 czerwca z Austrią.

IB, Polsat Sport