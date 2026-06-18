Pierwszy punkt Czechów na MŚ 2026! Podział punktów w meczu grupy A

Mecz pomiędzy tymi reprezentacjami zainaugurował drugą kolejkę spotkań fazy grupowej MŚ 2026. W pierwszej serii gier zarówno Czechy, jak i RPA przegrały swoje starcia - nasi południowi sąsiedzi ulegli Korei Południowej 1:2, z kolei ekipa z Afryki w meczu otwarcia całego turnieju musiała uznać wyższość Meksyku (0:2).

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Podopieczni trenera Koubka błyskawicznie objęli prowadzenie. Już w szóstej minucie spotkania Michal Sadilek posłał piłkę do siatki, finalizując świetny, szybki atak i wykorzystując podanie Alexandra Sojki. Reprezentacja RPA przeważała w statystykach posiadania piłki, co wynikało głównie z długiego operowania nią we własnej strefie obronnej i częstego angażowania bramkarza. Taki styl gry nie przyniósł jednak wymiernych efektów w postaci celnych strzałów na bramkę rywali.

Po zmianie stron Czesi wykreowali więcej sytuacji podbramkowych, jednak nie zdołali podwyższyć prowadzenia. Zespół z RPA utrzymywał szczelną defensywę i wciąż przeważał w statystykach posiadania piłki. Kluczowy moment nadszedł w 81. minucie. Pavel Sulc został nastrzelony w rękę we własnym polu karnym, w wyniku czego Tori Penso podyktowała rzut karny. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Teboho Mokoena.

Dla obu zespołów to pierwszy punkt wywalczony w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata.

Czechy - Republika Południowej Afryki 1:1 (1:0)

Bramki: Michal Sadilek 6 - Teboho Mokoena 83 (rzut karny).

Czechy: Matej Kovar - Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal, Vladimir Darida (55. Pavel Sulc), Lukas Cerv (78. David Zima), Michal Sadilek (67. Tomas Soucek), Alexandr Sojka (55. Jaroslav Zeleny) - Patrik Schick, Adam Hlozek (67. Lukas Provod).

RPA: Ronwen Williams - Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezile Mbokazi, Aubrey Modiba - Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Jayden Adams (46. Relebohile Mofokeng) - Thapelo Maseko (84. Kamogelo Sebelebele), Iqraam Rayners (66. Evidence Makgopa), Oswin Appollis.

Żółte kartki: Ladislav Krejci - Teboho Mokoena, Thalente Mbatha.

Sędziował: Tori Penso (Stany Zjednoczone).

ŁO, Polsat Sport