Pobił rekord! Jeszcze na tym mundialu może go stracić

Ghana, prowadzona przez Carlosa Queiroza, pokonała Panamę 1:0 w meczu otwarcia grupy L mistrzostw świata 2026 w Ameryce Północnej. Bohaterem spotkania został pomocnik Nordsjaelland Caleb Yirenkyi, który zapewnił swojej drużynie zwycięstwo golem zdobytym w piątej minucie doliczonego czasu gry.

Urodzony 1 marca 1953 roku Portugalczyk dzięki temu triumfowi został najstarszym selekcjonerem, który wygrał mecz na mistrzostwach świata. W dniu spotkania miał 73 lata i 3 miesiące. Poprzedni rekord należał do byłego selekcjonera Grecji Otto Rehhagela. Podczas mistrzostw świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki Niemiec miał 71 lat i 10 miesięcy.

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Rekord Queiroza może jednak zostać pobity jeszcze podczas trwającego turnieju. W mistrzostwach świata 2026 uczestniczy kilku selekcjonerów starszych od Portugalczyka. Najstarszym z nich jest selekcjoner Curacao, Dick Advocaat, urodzony 27 września 1947 roku, który ma 78 lat. Starsi od Queiroza są również trener reprezentacji Republiki Południowej Afryki Hugo Broos (ur. 10 kwietnia 1952 roku, 74 lata) oraz selekcjoner Czech Miroslav Koubek (ur. 1 września 1951 roku, 74 lata).

Co ciekawe, dwaj ostatni zmierzą się ze sobą w bezpośrednim pojedynku już w czwartek 18 czerwca.

IB, Polsat Sport