Polska - Ukraina. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Siatkówka

Reprezentantki Polski w siatkówce rywalizowały z Ukrainkami w drugim meczu turnieju interkontynentalnego Ligi Narodów w Bangkoku. Zobacz skrót meczu Polska - Ukraina w siatkarskiej Lidze Narodów.

Polska - Ukraina. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)
fot. FIVB
Polska - Ukraina. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Reprezentacja Polski udział w obecnej edycji Ligi Narodów siatkarek rozpoczęła na turnieju w chińskim Nankinie. Wygrała tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosły porażkę 1:3.

 

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W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0. Dzień później okazały się lepsze od reprezentacji Ukrainy, nad którą triumfowały 3:1.

 

W kolejnych meczach Biało-Czerwone zmierzą się z Holandią (sobota, 20 czerwca) i Kanadą (niedziela, 21 czerwca).

 

Skrót meczu Polska - Ukraina:

 

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