Polska - Ukraina. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Reprezentacja Polski udział w obecnej edycji Ligi Narodów siatkarek rozpoczęła na turnieju w chińskim Nankinie. Wygrała tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosły porażkę 1:3.

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W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0. Dzień później okazały się lepsze od reprezentacji Ukrainy, nad którą triumfowały 3:1.

W kolejnych meczach Biało-Czerwone zmierzą się z Holandią (sobota, 20 czerwca) i Kanadą (niedziela, 21 czerwca).

Skrót meczu Polska - Ukraina:

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WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

KP, Polsat Sport