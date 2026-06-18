Polski klub poznał rywali w walce o LM. Na dzień dobry mistrz Gruzji

Pierwszy etap rywalizacji odbywać się będzie w formie miniturniejów, w których udział biorą po cztery zespoły. W półfinale pierwszego z nich drużyna Czarnych zmierzy się z WFC Nike z Gruzji. Jeśli Sosnowiczanki wygrają, ich finałowymi rywalkami będzie zwycięzca pary Athlone Town FC (Irlandia) - ŻFK Skopje 2014 (Macedonia Północna). Półfinały zostaną rozegrane 22 lipca, natomiast finał i mecz o trzecie miejsce - 25 lipca.

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Zwycięstwo w pierwszym miniturnieju da awans do drugiej rundy, w której poprzeczka zawieszona będzie już znacznie wyżej, ponieważ mistrzynie Polski mogą trafić np. na cypryjski Apollon Ladies, a następnie na albańską Vllaznię.

Do trzeciej rundy eliminacyjnej awansują zwycięzcy finałów turniejów drugiej rundy; drużyny, które zajmą trzecie miejsca w tych turniejach, zagrają w I rundzie Pucharu Europy kobiet, a przegrani finałów w II rundzie PE kobiet.

Dotychczas żaden polski klub nie zdołał wywalczyć awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzyń.