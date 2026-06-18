Przewidział trzech ostatnich mistrzów świata. Teraz wskazał zwycięzcę mundialu 2026

Joachim Klement, bo o nim mowa, w ostatnich trzech edycjach mundialu był nieomylny. Przewidział, że w 2014 roku wygrają Niemcy, w 2018 roku Francuzi, a cztery lata później w Katarze najlepsi okażą się Argentyńczycy. Jego typy na finał w 2026 roku mogą zaskakiwać. Jeżeli się sprawdzą, to Holendrzy po raz pierwszy w historii sięgną po mistrzostwo świata. Z kim zagrają w finale i jak powstają obliczenia Klementa?

Wszystko zaczęło się od ośmiornicy Paul



Trend związany z typowaniem wyników piłkarskich mistrzostw świata rozpoczął się w 2010 roku, gdy ośmiornica Paul trafnie przewidywała wyniki reprezentacji Niemiec na mundialu w Republice Południowej Afryki. Zwierzę żyjące w oceanarium Sea Life Centre w Oberhausen miało 100% skuteczności w typowaniu, dzięki czemu stał się globalną sensacją. Paul wybierał jeden z dwóch pojemników z małżami oznaczonych flagami drużyn, a materiały wideo z typowania wyświetlane były przez miliony osób na całym świecie.

Co uwzględnia matematyczny model prawdopodobieństwa Joachima Klementa?



Zupełnie inaczej podszedł do tego Joachim Klement będący strategiem ekonomicznym banku Panmure Liberum. Przygotował algorytm obliczeniowy, który bierze pod uwagę:

● PKB per capita wpływający na zamożność kraju, w tym jakość infrastruktury sportowej oraz system szkolenia młodzieży

● liczbę ludności przekładającą się na pulę talentów

● pozycję w rankingu FIFA i historyczne wyniki

● status piłki nożnej w danym społeczeństwie

● warunki pogodowe panujące w kraju pochodzenia drużyny narodowej

● liczbę minut spędzoną na boisku przez każdego zawodnika

● element losowości

Przygotowany przez Klementa algorytm uruchamia 50 000 symulacji wg metody Monte Carlo. Na tej podstawie w 2014 roku niemiecki matematyk wskazał jako triumfatorów swoich rodaków, co było szokiem dla ekspertów. Do tej pory żadna europejska drużyna nie zdobywała tytułu mistrza świata w Ameryce Południowej, a turniej rozgrywano właśnie w Brazylii.

Zaskoczenia nie krył sam zainteresowany, który w rozmowie z Der Spiegel powiedział:

- Za pierwszym razem byłem zszokowany, gdy Niemcy wygrały Mistrzostwa Świata w Brazylii, również dlatego, że wszyscy eksperci wskazywali, że żadna europejska drużyna nigdy nie wygrała Mistrzostw Świata w Ameryce Południowej.

Kto wygra w 2026 roku?



Obliczenia przeprowadzone przez Joachima Klementa przed mundialem 2026 wskazały, że po raz pierwszy w historii zwyciężą Holendrzy. W wielkim finale spotkają się z Portugalią z legendarnym Cristiano Ronaldo w składzie. W najlepszej czwórce znajdą się jeszcze Hiszpania i Anglia.

Czy przewidywania niemieckiego matematyka znów okażą się trafne? W pierwszym spotkaniu grupowym Holendrzy zremisowali 2:2 z Japończykami i muszą znacznie poprawić swoją grę, jeżeli marzą o złocie.

PAP