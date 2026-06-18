Real Madryt z kolejnym transferem! Kontrakt na cztery sezony

Piłka nożna

Piłkarz reprezentacji Francji Ibrahima Konate, którego kontrakt z Liverpoolem wygasł, wzmocnił Real Madryt - poinformował w czwartek hiszpański klub. Umowa z 27-letnim obrońcą ma obowiązywać cztery sezony, czyli do 30 czerwca 2030 roku.

Real Madryt z kolejnym transferem! Kontrakt na cztery sezony
fot. AFP
Ibrahima Konate wzmocnił Real Madryt na cztery lata

Obecnie Konate uczestniczy w mistrzostwach świata z Ameryce Północnej. W Liverpoolu grał od 2021 roku. Rozegrał w jego barwach 183 mecze i świętował m.in. mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25.

 

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To trzeci pozyskany przez Real piłkarz w ostatnich dniach. W poniedziałek poinformowano, że do klubu trafił obrońca reprezentacji Hiszpanii Marc Cucurella, występujący dotychczas w Chelsea, natomiast w środę o kontrakcie z Portugalczykiem Bernardo Silvą, który odszedł z Manchesteru City.

 

Klub z Madrytu, którego nowym trenerem jest słynny Portugalczyk Jose Mourinho, chce wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie 2025/26. "Królewscy" nie zdobyli wówczas żadnego tytułu. Prezes klubu Florentino Perez, wybrany niedawno na kolejną kadencję, podczas swojej kampanii obiecał transfery. 

PAP
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