Real Madryt z kolejnym transferem! Kontrakt na cztery sezony

Obecnie Konate uczestniczy w mistrzostwach świata z Ameryce Północnej. W Liverpoolu grał od 2021 roku. Rozegrał w jego barwach 183 mecze i świętował m.in. mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25.

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To trzeci pozyskany przez Real piłkarz w ostatnich dniach. W poniedziałek poinformowano, że do klubu trafił obrońca reprezentacji Hiszpanii Marc Cucurella, występujący dotychczas w Chelsea, natomiast w środę o kontrakcie z Portugalczykiem Bernardo Silvą, który odszedł z Manchesteru City.

Klub z Madrytu, którego nowym trenerem jest słynny Portugalczyk Jose Mourinho, chce wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie 2025/26. "Królewscy" nie zdobyli wówczas żadnego tytułu. Prezes klubu Florentino Perez, wybrany niedawno na kolejną kadencję, podczas swojej kampanii obiecał transfery.

PAP