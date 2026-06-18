Rewelacja sezonu zagra w PGE Projekcie Warszawa! Hitowy transfer reprezentanta Polski
Bartłomiej Lemański podpisał kontrakt z PGE Projektem Warszawa. Dla polskiego środkowego będzie to powrót do stołecznego klubu po 10 latach.
Bartłomiej Lemański - najlepsze akcje MVP meczu Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów
Bartłomiej Lemański - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów
Bartłomiej Lemański - najlepsze akcje MVP meczu Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów
Do Warszawy 30-latek przenosi się z PGE GiEK Skry Bełchatów, w której spędził trzy sezony. W ostatnim wyjątkowo imponował formą. W 31 meczach, w których wystąpił, zdobył aż 372 punkty: 270 atakiem, 74 blokiem i 28 zagrywką.
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Skuteczność zawodnika szybko zauważył selekcjoner reprezentacji Polski, Nikola Grbić. Lemański po siedmiu latach wrócił zatem do gry z orłem na piersi.
Nieco więcej środkowemu zajął powrót do Warszawy, gdzie - jak się okazuje - zagra w kolejnym sezonie. Poprzednio Lemański bronił barw stołecznej ekipy w latach 2014-2016. W międzyczasie występował także w Asseco Resovii Rzeszów, Stali Nysa, Cerradzie Czarnych Radom i Skrze.
- Powrót Bartłomieja Lemańskiego do Warszawy to dla nas bardzo ważny ruch, zarówno sportowo, jak i wizerunkowo. Szukaliśmy zawodnika o tak znakomitych warunkach fizycznych i ogromnym doświadczeniu plusligowym, który idealnie wkomponuje się w nasz system gry na środku siatki. Bartek to chłopak stąd, doskonale rozumie tutejszy klimat i presję, jaka wiąże się z grą o medale. Jesteśmy przekonani, że jego obecność w składzie da nam ogromną stabilność w bloku i ataku na europejskim poziomie – podkreślił Piotr Gacek, prezes zarządu i dyrektor sportowy PGE Projektu Warszawa, cytowany na stronie klubu.
Lemański to srebrny medalista Pucharu Świata z 2019 roku.
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