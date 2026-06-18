Robert Lewandowski zagrożony! Jego miejsce może zająć Harry Kane
Kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii Harry Kane ma już 81 goli w drużynie narodowej, co daje mu samodzielne 10. miejsce w światowej klasyfikacji wszech czasów. W środę napastnik „Trzech Lwów” zdobył dwie bramki w meczu mistrzostw świata z Chorwacją (4:2).
Dotychczas Kane dzielił 10. lokatę z Zambijczykiem Godfreyem Chitalu i Brazylijczykiem Neymarem, którzy mają 79 trafień.
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Rekordzistą jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 143 gole, a drugie miejsce zajmuje Argentyńczyk Lionel Messi, który po wtorkowym hat-tricku ma 120. Obaj są w kadrach swoich zespołów na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku - podobnie jak Neymar.
Szósty, ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim, jest Robert Lewandowski - 89.
Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):
143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*
120 - Lionel Messi (Argentyna)*
108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006
95 - Sunil Chhetri (Indie)*
90 - Romelu Lukaku (Belgia)*
89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85
- Robert Lewandowski (Polska)*
85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*
84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56
81 - Harry Kane (Anglia)*