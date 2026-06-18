Robert Lewandowski zagrożony! Jego miejsce może zająć Harry Kane

Dotychczas Kane dzielił 10. lokatę z Zambijczykiem Godfreyem Chitalu i Brazylijczykiem Neymarem, którzy mają 79 trafień.

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Rekordzistą jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 143 gole, a drugie miejsce zajmuje Argentyńczyk Lionel Messi, który po wtorkowym hat-tricku ma 120. Obaj są w kadrach swoich zespołów na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku - podobnie jak Neymar.

Szósty, ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim, jest Robert Lewandowski - 89.



Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):

143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*

120 - Lionel Messi (Argentyna)*

108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006

95 - Sunil Chhetri (Indie)*

90 - Romelu Lukaku (Belgia)*

89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85

- Robert Lewandowski (Polska)*

85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*

84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56

81 - Harry Kane (Anglia)*

MS, PAP