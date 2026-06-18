Sensacyjna oferta dla Verstappena stała się faktem! Jest pierwsza reakcja

Moto

Były kierowca Formuły 1 Niemiec Ralf Schumacher, brat siedmiokrotnego mistrza świata Michaela twierdzi, że Mercedes złożył ofertę zmiany barw czterokrotnemu mistrzowi globu Holendrowi Maxowi Verstappenowi z Red Bulla. Ten jednak miał ją odrzucić ze względów finansowych.

Max Verstappen w kasku pochyla się nad bolidem Formuły 1, otoczony przez członków zespołu Red Bull Racing.
fot. PAP/EPA
Max Verstappen miał odrzucić ofertę Mercedesa

O tym, że Mercedes myśli o zatrudnieniu Verstappena wiadomo od połowy 2025, gdy szef ekipy Toto Wolff potwierdził oficjalnie, że jest poważnie zainteresowany współpracą z Holendrem. Ten przyznał jednak, że żadnych konkretnych rozmów w tej sprawie nie prowadził, a Red Bull jest jego miłością i chce w tym zespole jeździć do końca kariery.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jeremy Clarkson walczy z rakiem! "Nie mogę nic jeść ani pić"

 

Ile w tym prawdy, nie wiadomo, plotki o odejściu Verstappena z Red Bulla pojawia się jednak dość systematycznie, wtedy, gdy zespół ma problemy techniczne z samochodem, który jest wolniejszy od Mercedesa, Ferrari czy nawet McLarena. Tym bardziej, że Verstappen nie jest ostatnio zadowolony z kierunku, w jakim zmierza F1 pod względem technologii, przepisów i formatu weekendów. Holender wiele razy narzekał na to, że aktualnie kierowcy zamiast się ścigać na 100 procent muszą... zarządzać energią w bolidach.

 

Schumacher, który jednak nie jest ostatnio wiarygodnym "specjalistą" od F1 uważa, że Mercedes to jedyna szansa przejścia dla Holendra, gdyż obecnie nie ma dla niego miejsca w innym zespole.

 

"W tej chwili nie ma dla niego miejsca w Ferrari, ale oferta Mercedesa była najwyraźniej tak kiepska finansowo, że i tak nie wchodziła w grę" - oświadczył Schumacher.

 

Verstappen do zespołu Red Bull Racing przyszedł w 2016 roku i już w debiutanckim wyścigu – GP Hiszpanii – zwyciężył. Był wtedy najmłodszym w historii zwycięzcą w Formule 1. W 2023 Holender przedłużył z ekipą Red Bull kontrakt do 2028 włącznie, choć jest w nim klauzula o możliwości jego skrócenia za porozumieniem stron. 

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
FORMUŁA 1MAX VERSTAPPENMOTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Przygoński: To był fajny dzień. Dużo się działo!

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 