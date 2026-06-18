Sensacyjna oferta dla Verstappena stała się faktem! Jest pierwsza reakcja

O tym, że Mercedes myśli o zatrudnieniu Verstappena wiadomo od połowy 2025, gdy szef ekipy Toto Wolff potwierdził oficjalnie, że jest poważnie zainteresowany współpracą z Holendrem. Ten przyznał jednak, że żadnych konkretnych rozmów w tej sprawie nie prowadził, a Red Bull jest jego miłością i chce w tym zespole jeździć do końca kariery.

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Ile w tym prawdy, nie wiadomo, plotki o odejściu Verstappena z Red Bulla pojawia się jednak dość systematycznie, wtedy, gdy zespół ma problemy techniczne z samochodem, który jest wolniejszy od Mercedesa, Ferrari czy nawet McLarena. Tym bardziej, że Verstappen nie jest ostatnio zadowolony z kierunku, w jakim zmierza F1 pod względem technologii, przepisów i formatu weekendów. Holender wiele razy narzekał na to, że aktualnie kierowcy zamiast się ścigać na 100 procent muszą... zarządzać energią w bolidach.

Schumacher, który jednak nie jest ostatnio wiarygodnym "specjalistą" od F1 uważa, że Mercedes to jedyna szansa przejścia dla Holendra, gdyż obecnie nie ma dla niego miejsca w innym zespole.

"W tej chwili nie ma dla niego miejsca w Ferrari, ale oferta Mercedesa była najwyraźniej tak kiepska finansowo, że i tak nie wchodziła w grę" - oświadczył Schumacher.

Verstappen do zespołu Red Bull Racing przyszedł w 2016 roku i już w debiutanckim wyścigu – GP Hiszpanii – zwyciężył. Był wtedy najmłodszym w historii zwycięzcą w Formule 1. W 2023 Holender przedłużył z ekipą Red Bull kontrakt do 2028 włącznie, choć jest w nim klauzula o możliwości jego skrócenia za porozumieniem stron.

KP, PAP