Stał się bohaterem mundialu, a teraz spotka się z matką! Wzruszająca historia

Jeffries, lider demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów ogłosił sukces swojej interwencji w wydanym oświadczeniu, w którym podkreślił, że gra 40-letniego bramkarza, który był bohaterem remisowego spotkania z faworyzowaną Hiszpanią zainspirowała cały świat.

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"Radość ta nieco osłabła, gdy Vozinha ze łzami w oczach wyznał, że jego matka nie mogła osobiście obejrzeć kultowego występu syna z powodu komplikacji wizowych. Żadna matka nie powinna przegapić okazji, by zobaczyć, jak jej dziecko tworzy historię" - napisał polityk. Jak powiedział, po jego rozmowie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, władze USA zgodziły się na pominięcie obowiązku wpłacenia 15 tys. kaucji, jakiej USA wymagają od kabowerdeńskich obywateli za wydanie wizy.

Według Departamentu Stanu wszyscy sportowcy i członkowie drużyn mundialowych oraz krewni zawodników mają prawo do zwolnienia z kaucji wizowej. Opłaty zostały zniesione, a matka bramkarza Ana Candida Evora ma zdążyć uzyskać wizę przed niedzielnym meczem Republiki Zielonego Przylądka z Urugwajem. Spotkanie matki z synem ma nastąpić w Miami.

Sprawa wpisuje się w szerszą kontrowersję wokół polityki wizowej administracji Donalda Trumpa w trakcie mundialu. W drugiej kadencji Trump wprowadził obowiązek wpłacania zwrotnej kaucji sięgającej 15 tys. dol. przy ubieganiu się o wizę turystyczną z kilkudziesięciu krajów.

Restrykcje imigracyjne dotknęły również inne delegacje na mundialu: reprezentacja Iranu musiała przenieść bazę treningową do Tijuany w Meksyku, 15 członkom jej sztabu odmówiono wiz, a somalijski sędzia Omar Artan – pierwszy Somalijczyk wyznaczony do prowadzenia meczów na mistrzostwach świata – został zawrócony z lotniska w Miami mimo posiadania amerykańskiej wizy, bo według amerykańskich władz miał kontakty z osobami powiązanymi z terroryzmem.

Przewodniczący klubu poselskiego Demokratów Pete Aguilar ocenił, że restrykcyjna polityka imigracyjna administracji Trumpa zniechęca turystów do przyjazdu do USA, kierując ich do Kanady i Meksyku.

KP, PAP