ORLEN Beach Volley Tour Staszów 2026. Gdzie oglądać?

Po niezwykle udanej edycji w 2025 roku Staszów zdecydował się na kolejne podejście do ORLEN Beach Volley Tour. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem turniej okaże się ogromnym sukcesem, choć tak naprawdę jeszcze się nie zaczął.

Na rynku w Staszowie stanął kort centralny, z powiększonymi trybunami i dopracowanymi najmniejszymi detalami. Trzy kolejne obiekty do gry gości na swoim terenie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie. Do turnieju zgłosiło się w sumie 84 pary - 39 duetów siatkarek i 45 duetów siatkarzy. Każda płeć siedem najlepszych teamów (+ dzika karta) ma już rozstawione w turnieju głównym. Reszta będzie w piątek grać o to, by znaleźć się w kolejnej ósemce, która wywalczy awans.

Wśród uczestników nie brakuje par zagranicznych. Dzikie karty otrzymały pary: Johansen Eleonore/ Collette Celine z Francji u kobiet i Knasas Audrius/Piesina Povilas z Litwy u siatkarzy. Ponadto w turnieju będzie można oglądać znaną już z występów w Polsce Ievę Vasiliauskaitė, czy czeski duet Frommova/Honzovicova, grający głównie w międzynarodowych zawodach rangi Futures, a także litewskie siostry Grudzinskaite.

- To cieszy, że polskie turnieje stały się atrakcyjne dla zagranicznych duetów. To powoduje, że poziom rozgrywek rośnie, a to z kolei sprawia, że polskie pary rozwijają się, gdyż muszą być dobrze przygotowane do walki - powiedział Dominik Witczak, organizator ORLEN Beach Volley Tour Staszów 2026.

Oczy wszystkich zwrócone są jednak głównie na polskie duety. Medalistów ostatnich turniejów, a także par, które w ubiegłym roku cieszyły się z sukcesu. Nie zabraknie triumfatorów historycznego, bo pierwszego ORLEN Beach Volley Tour w Staszowie - pary Brożyniak/Janiak. Srebrni medaliści Korycki i Kruk też z wysokimi celami staną w szranki z innymi teamami. W turnieju siatkarzy z numerem 1 rozstawieni są Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak, natomiast w rozgrywkach siatkarek Aleksandra Zdon i Justyna Tomala.

W Staszowie stawka, o jaką grają uczestnicy, nie jest mała. Pula nagród finansowych to 80 000 zł - po 40 000 zł na płeć. Oprócz tego na najlepszych czeka wiele nagród rzeczowych. Organizatorzy zadbali także o kibiców. Na trybunach będzie dużo zabawy, a w trakcie turnieju na przybyłych czekać będzie wiele konkursów z nagrodami.

Już w tamtym roku mieszkańcy Staszowa i okolic pokazali, jak dużym zainteresowaniem cieszy się siatkówka plażowa w tym regionie. Jest ono tak duże, że w tym roku organizatorzy musieli przygotować trybuny z większą liczbą miejsc.

- Jesteśmy pewni, że i te większe trybuny będą zapełnione. Czekamy na pierwsze gwizdki w turnieju. Siatkarki i siatkarze na trzech boiskach czekają na wsparcie kibiców - powiedział Dominik Witczak.

Na tych, którzy nie mogą przybyć do Staszowa w niedzielę czeka niemalże cały dzień transmisji w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go (od godziny 9:00 do 17:30).

Informacja prasowa