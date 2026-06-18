Show rezerwowych! Szwajcaria rozbiła Bośnię i Hercegowinę, padło pięć goli
Pierwsza połowa meczu Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina nie obfitowała w ciekawe akcje. Wszystko zmieniło się po przerwie - w drugiej części spotkania padło aż pięć bramek. Helweci wygrali 4:1, a aż cztery gole były dziełem rezerwowych w obu drużynach.
Po pierwszej kolejce sytuacja w grupie B była bardzo ciekawa. Wszystkie cztery drużyny miały bowiem na koncie po jednym punkcie. Szwajcaria zremisowała z Katarem, a Bośnia i Hercegowina - z Kanadą.
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W drugiej serii gier Europejczycy zmierzyli się ze sobą. I jedni, i drudzy pilnie potrzebowali zwycięstwa, aby przybliżyć się do awansu do fazy pucharowej. Zapowiadało się więc ciekawe spotkanie, tymczasem w pierwszej połowie obraz gry był zupełnie inny. Żadna z drużyn nie przejęła inicjatywy, mało było akcji podbramkowych, za to dużo niedokładności i strat. Po 45 minutach było 0:0.
Druga odsłona wyglądała lepiej z perspektywy postronnego widza. Szwajcarzy zaatakowali odważniej i kwestią czasu wydawało się, aż otworzą wynik.
Ostatecznie dokonali tego w 74. minucie. Silnym uderzeniem z obrębu pola karnego popisał się Johan Manzambi i choć bramkarz Bośni i Hercegowiny zdołał dotknąć jeszcze piłki, ta przelała mu się po dłoniach i wpadła do siatki. Warto dodać, że zdobywca bramki ledwie dwie minuty wcześniej pojawił się na boisku.
Trener Murat Yakin miał w tym spotkaniu wyjątkowego nosa do wprowadzania zmienników. Drugi z nich, Ruben Vargas, 10 minut później podwyższył bowiem na 2:0. Helwetom w powiększeniu przewagi bez wątpienia pomógł fakt, że ich rywale kończyli mecz w dziesiątkę. W 80. minucie czerwoną kartką ukarany został Tarik Muharemović.
To jeszcze nie był koniec strzelania. W 80. minucie dublet zanotował Manzambi. W doliczonym czasie gry honorową bramkę dla zespołu z Bałkanów zdobył natomiast rezerwowy Ermin Mahmić.
Kropkę nad "i" postawił zaś w 97. minucie Granit Xhaka. Kapitan Szwajcarów wykorzystał rzut karny, ustalając wynik na 4:1.
Dzięki temu zwycięstwu Helweci mają po dwóch kolejkach cztery punkty na koncie. W ostatniej serii gier zmierzą się z Kanadą.
Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina 4:1 (0:0)
Bramki: Johan Manzambi 74, 90, Ruben Vargas 84, Granit Xhaka 90+7 (rzut karny) - Ermin Mahmić 90+3
Szwajcaria: Kobel - Widmer (Jaquez 86), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Aebischer (Sow 72), Xhaka, Freuler - Rieder (Vargas 72), Ndoye (Manzambi 72), Embolo (Itten 89)
Bośnia i Hercegowina: Vasilj - Dedić, Muharemović, Katić, Kolasinac - Memić, Tahirović (Basić 64), Sunjić (Hadziahmetović 86), Alajbegović (Mahmic 90+1) - Demirović (Jukić 86), Dzeko (Bajraktarević 64)
Czerwona kartka: Tarik MuharemovićPrzejdź na Polsatsport.pl