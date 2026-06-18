Show rezerwowych! Szwajcaria rozbiła Bośnię i Hercegowinę, padło pięć goli

Po pierwszej kolejce sytuacja w grupie B była bardzo ciekawa. Wszystkie cztery drużyny miały bowiem na koncie po jednym punkcie. Szwajcaria zremisowała z Katarem, a Bośnia i Hercegowina - z Kanadą.

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W drugiej serii gier Europejczycy zmierzyli się ze sobą. I jedni, i drudzy pilnie potrzebowali zwycięstwa, aby przybliżyć się do awansu do fazy pucharowej. Zapowiadało się więc ciekawe spotkanie, tymczasem w pierwszej połowie obraz gry był zupełnie inny. Żadna z drużyn nie przejęła inicjatywy, mało było akcji podbramkowych, za to dużo niedokładności i strat. Po 45 minutach było 0:0.

Druga odsłona wyglądała lepiej z perspektywy postronnego widza. Szwajcarzy zaatakowali odważniej i kwestią czasu wydawało się, aż otworzą wynik.

Ostatecznie dokonali tego w 74. minucie. Silnym uderzeniem z obrębu pola karnego popisał się Johan Manzambi i choć bramkarz Bośni i Hercegowiny zdołał dotknąć jeszcze piłki, ta przelała mu się po dłoniach i wpadła do siatki. Warto dodać, że zdobywca bramki ledwie dwie minuty wcześniej pojawił się na boisku.

Trener Murat Yakin miał w tym spotkaniu wyjątkowego nosa do wprowadzania zmienników. Drugi z nich, Ruben Vargas, 10 minut później podwyższył bowiem na 2:0. Helwetom w powiększeniu przewagi bez wątpienia pomógł fakt, że ich rywale kończyli mecz w dziesiątkę. W 80. minucie czerwoną kartką ukarany został Tarik Muharemović.

To jeszcze nie był koniec strzelania. W 80. minucie dublet zanotował Manzambi. W doliczonym czasie gry honorową bramkę dla zespołu z Bałkanów zdobył natomiast rezerwowy Ermin Mahmić.

Kropkę nad "i" postawił zaś w 97. minucie Granit Xhaka. Kapitan Szwajcarów wykorzystał rzut karny, ustalając wynik na 4:1.

Dzięki temu zwycięstwu Helweci mają po dwóch kolejkach cztery punkty na koncie. W ostatniej serii gier zmierzą się z Kanadą.

Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina 4:1 (0:0)

Bramki: Johan Manzambi 74, 90, Ruben Vargas 84, Granit Xhaka 90+7 (rzut karny) - Ermin Mahmić 90+3

Szwajcaria: Kobel - Widmer (Jaquez 86), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Aebischer (Sow 72), Xhaka, Freuler - Rieder (Vargas 72), Ndoye (Manzambi 72), Embolo (Itten 89)

Bośnia i Hercegowina: Vasilj - Dedić, Muharemović, Katić, Kolasinac - Memić, Tahirović (Basić 64), Sunjić (Hadziahmetović 86), Alajbegović (Mahmic 90+1) - Demirović (Jukić 86), Dzeko (Bajraktarević 64)

Czerwona kartka: Tarik Muharemović