Tabela najlepszych strzelców mistrzostw świata. Lionel Messi prowadzi

Piłka nożna

Za nami mecze pierwszej kolejki podczas tegorocznych mistrzostw świata. Prezentujemy tabelę najlepszych strzelców czempionatu.

Lionel Messi w koszulce Argentyny biegnie po boisku z wyciągniętą ręką, ciesząc się z bramki. W tle trybuny z kibicami i bramkarz.
fot. PAP
Lionel Messi prowadzi w klasyfikacji króla strzelców Mistrzostw Świata 2026

Nie cichną echa po meczu Argentyna - Algieria w pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Najczęściej mówi się o niesamowitym występie Lionela Messiego, który skompletował hat-tricka. Nic zatem dziwnego, że to właśnie zawodnik Interu Miami znajduje się na szczycie klasyfikacji strzelców mundialu.

 

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Argentyńczyk do tej pory jest jedynym piłkarzem na tegorocznym czempionacie, który ma na swoim koncie trzy trafienia. Siedmiu graczy strzeliło natomiast w pierwszej kolejce dwa gole. Wśród nich znalazły się absolutne gwiazdy światowego futbolu: Harry Kane z Anglii, Eling Haaland z Norwegii, Kylian Mbappe z Francji czy Kai Havertz z Niemiec. 

 

Poniżej prezentujemy tabelę wszystkich zawodników, którzy w pierwszej kolejce fazy grupowej tegorocznego mundialu zdobyli więcej, niż jedną bramkę. 

Tabela najlepszych strzelców MŚ 2026:

 

AA, Polsat Sport
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KRÓL STRZELCÓW MUNDIALULIONEL MESSIMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2026
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