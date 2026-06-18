Tabela najlepszych strzelców mistrzostw świata. Lionel Messi prowadzi
Za nami mecze pierwszej kolejki podczas tegorocznych mistrzostw świata. Prezentujemy tabelę najlepszych strzelców czempionatu.
Nie cichną echa po meczu Argentyna - Algieria w pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Najczęściej mówi się o niesamowitym występie Lionela Messiego, który skompletował hat-tricka. Nic zatem dziwnego, że to właśnie zawodnik Interu Miami znajduje się na szczycie klasyfikacji strzelców mundialu.
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Argentyńczyk do tej pory jest jedynym piłkarzem na tegorocznym czempionacie, który ma na swoim koncie trzy trafienia. Siedmiu graczy strzeliło natomiast w pierwszej kolejce dwa gole. Wśród nich znalazły się absolutne gwiazdy światowego futbolu: Harry Kane z Anglii, Eling Haaland z Norwegii, Kylian Mbappe z Francji czy Kai Havertz z Niemiec.
Poniżej prezentujemy tabelę wszystkich zawodników, którzy w pierwszej kolejce fazy grupowej tegorocznego mundialu zdobyli więcej, niż jedną bramkę.
Tabela najlepszych strzelców MŚ 2026:
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