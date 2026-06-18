Tabele grup mistrzostw świata. Kto prowadzi?

Piłka nożna

Za nami cała pierwsza kolejka tegorocznych mistrzostw świata. Jak wyglądają tabele grup mundialu? Kto jest bliżej awansu do fazy pucharowej czempionatu?

Tabele grup mistrzostw świata. Kto prowadzi?
fot. PAP
Tabele grup mistrzostw świata. Kto prowadzi?

W nocy z środy na czwartek rozegrane zostały ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata organizowanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Nie będzie zatem lepszego czasu na podsumowanie premierowych zmagań na czempionacie globu.

 

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Chociaż mundial trwa dopiero kilka dni, to kibice już mogli poczuć ogromne emocje. Nie zabrakło bowiem sensacyjnych rozstrzygnięć, takich jak remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, czy podział punktów w starciu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga.

 

Obecnie najlepszym strzelcem mundialu jest Lionel Messi. Legendarny Argentyńczyk już w swoim pierwszym meczu na tegorocznym turnieju, w którym jego reprezentacja zmierzyła się z narodową drużyną Algierii, skompletował hat-tricka. 

 

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach? Poniżej prezentujemy tabele. 

Tabele grup mistrzostw świata. Kto prowadzi?

Grupa A:

 

 

 

Grupa B:

 

 

 

Grupa C:

 

 

 

Grupa D: 

 

 

 

Grupa E:

 

 

 

Grupa F:

 

 

 

Grupa G:

 

 

 

Grupa H:

 

 

 

Grupa I:

 

 

 

Grupa J:

 

 

 

Grupa K:

 

 

 

Grupa L:

 

 

 

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