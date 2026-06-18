W nocy z środy na czwartek rozegrane zostały ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata organizowanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Nie będzie zatem lepszego czasu na podsumowanie premierowych zmagań na czempionacie globu.

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Chociaż mundial trwa dopiero kilka dni, to kibice już mogli poczuć ogromne emocje. Nie zabrakło bowiem sensacyjnych rozstrzygnięć, takich jak remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, czy podział punktów w starciu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga.

Obecnie najlepszym strzelcem mundialu jest Lionel Messi. Legendarny Argentyńczyk już w swoim pierwszym meczu na tegorocznym turnieju, w którym jego reprezentacja zmierzyła się z narodową drużyną Algierii, skompletował hat-tricka.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach? Poniżej prezentujemy tabele.

Tabele grup mistrzostw świata. Kto prowadzi?

Grupa A:

Grupa B:

Grupa C:

Grupa D:

Grupa E:

Grupa F:

Grupa G:

Grupa H:

Grupa I:

Grupa J:

Grupa K:

Grupa L:

AA, Polsat SPort