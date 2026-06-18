Tak rywale skomentowali wylosowanie Lecha Poznań. Czuć dumę!

– Nasza historia w pucharach europejskich nie jest ciekawa, lecz trafialiśmy na słabszych rywali i w spotkaniach z nimi byliśmy faworytami, a to nie jest budujące i osłabia drużynę. Jestem więc zadowolony, że tym razem trafiliśmy na silnego rywala, w dodatku z ogromnym stadionem, co tylko podwyższy naszą motywację - powiedział obrońca AGF Frederik Tinganger kanałowi duńskiej telewizji publicznej DR.

– Wylosowaliśmy bardzo silnego rywala lecz my jako mistrzowie kraju też nie jesteśmy byle kim i widzę nie tylko wyrównane szanse, lecz także możliwości - trener Jakob Poulsen ocenił na antenie stacji TV2.

– Mamy jednak pewien atut w formie ważnego człowieka w naszym sztabie, który świetnie zna polski zespół. To Markus Uglebjer , który do niedawna był asystentem trenera Lecha Poznań Nielsa Frederiksena. Zamierzamy jego wiedzę wykorzystać w maksymalny sposób - dodał.

Pierwszy mecz odbędzie się w dniach 21-22 lipca w Aarhus, a rewanże tydzień później w Poznaniu. Aby zakwalifikować się do fazy ligowej LM trzeba przejść również trzecią i czwartą rundę.

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MS, PAP