Thomas Tuchel starł się z fotoreporterami! "Bardzo czekałem na ten moment"

- Błagam FIFA o zmianę pozycji fotoreporterów, ponieważ nie widziałem mojej drużyny podczas hymnu narodowego, a bardzo czekałem na ten moment – powiedział Tuchel, dla którego mecz w Arlington/Dallas był mundialowym debiutem.

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Podczas odtwarzania hymnu Anglii „God Save the King” Tuchel gestem wskazał na fotoreporterów zgromadzonych bezpośrednio przed ławkami obu zespołów, próbując ich nakłonić do przesunięcia się. Kiedy to się nie udało, Niemiec objął ramieniem swoich kolegów ze sztabu i wspólnie oglądali zawodników na ogromnym telebimie.

- To był bardzo, bardzo wyjątkowy moment. Stałem pół metra za 50 fotoreporterami i nie widziałem ani jednego zawodnika. To trochę zepsuło mi dzisiejszy dzień - przyznał Tuchel.

W grupie L Anglia zagra jeszcze z Ghaną i Panamą.

MS, PAP