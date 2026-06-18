Transferowy hit w siatkarskiej lidze. "Jedno z największych nazwisk w historii rozgrywek"

32-letni atakujący w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech grał przez 11 sezonów, rozgrywając w niej 328 meczów. Z Itasem Trentino sięgnął po trzy mistrzostwa, dwa Puchary, Superpuchar Włoch, Puchar CEV, dwa Klubowe Mistrzostwa Świata i Ligę Mistrzów CEV.

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- Jestem bardzo szczęśliwy. Gdy Foinikas złożył mi ofertę, uznałem, że będzie to dla mnie doskonałe miejsce do kontynuowania sportowej kariery. Możliwość zamieszkania za granicą i regularnej gry w coraz bardziej konkurencyjnej lidze z pewnością były kluczowymi czynnikami w podjęciu tej decyzji. Po latach gry we Włoszech potrzebowałem nowych wyzwań zarówno na poziomie siatkarskim, jak i osobistym. Byłem w Grecji trzykrotnie: dwa razy przy okazji meczów i raz na dłuższych wakacjach, bardzo mi się tam podobało i nie mogę się już doczekać nowych doświadczeń - powiedział Nelli tuż po podpisaniu kontraktu.

Gabriele Nelli to również były młodzieżowy i seniorski reprezentant Włoch. Z kadrą do lat 21 sięgnął po złoty medal mistrzostw świata U-21.