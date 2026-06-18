Patrik Hellebrand był ważną częścią drużyny Górnika, która w poprzednim sezonie wygrała Puchar Polski i zajęła drugie miejsce w Ekstraklasie. Kolejne sezony czeski pomocnik spędzi jednak w Kielcach. Przejście Hellebranda do Korony wywołało spory szok w Zabrzu. Jak na transfer zareagowała jedna z najbardziej zainteresowanych tym faktem osób, a więc trener Górnika Michal Gašparík?

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- Patrik był pierwszą osobą, która do mnie zadzwoniła w tej sprawie. Muszę powiedzieć, że byłem zszokowany, że wybrał Koronę Kielce. Wcześniej o tym nie słyszałem. On mi to wszystko jednak wytłumaczył, dlaczego zdecydował się na taki krok. To wielka szkoda, bo w ciagu ostatnich dwóch lat był kluczowym zawodnikiem Górnika. Był sercem naszej gry, tego ustawienia, rozegrania. Na pewno będzie nam brakowało takiego piłkarza, bo on był specyficzny. Nie był typową szóstką, dawał coś innego. Teraz potrzebujemy szukać innych rozwiązań - mówi szkoleniowiec Zabrzan.

Sam Hellebrand zaraz po transferze zabrał głos w swoich mediach społecznościowych.

"Z dniem dzisiejszym przechodzę do Korony Kielce. Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy przyszedłem do Górnika Zabrze. Początek nie wyglądał tak, jak wyobrażaliście sobie to Wy lub ja, ale zarówno wszyscy w klubie, jak i Wy, kibice, daliście mi wsparcie, o jakim ęki całej społeczności Górnika Zabrze, przez cały ten czas spędzony w klubie, zarówno ja, jak i moja rodzina czuliśmy się ogromnie szczęśliwi. Czasami w życiu przychodzą momenty, kiedy trzeba podjąć decyzję, czy zostać, czy iść dalej i spróbować czegoś nowego – i ja zdecydowałem się pójść dalej" - czytamy.

Jaki był najważniejszy powód odejścia Czecha do Kielc? Oczywiście chodzi tutaj o pieniądze, a te w tym przypadku są niebagatelne. Korona miała znacząco przebić ofertę kontraktową od Górnika i dlatego Hellebrand wybrał przenosiny do stolicy województwa świętokrzyskiego. Zabrzanie nie mogli zrobić zbyt wiele, po tym jak Korona zdecydowała się zapłacić klauzulę wykupu wynoszącą 1,7 mln euro.

Przed nowym sezonem drużyna z Zabrza ma więc kłopot, by załatać dziurę w środku pola powstałą po odejściu Hellebranda. Jaki pomysł ma na to sztab szkoleniowy Górnika?

- Mamy bardzo mocny środek i często bywało tak, że ktoś musiał siadać na ławce. Jest Bastien Donio, który "rośnie" i nie dostawał zbyt wiele czasu. Teraz będzie czas dla niego, żeby pokazać swoją wartość i przekonać trenera do siebie - twierdzi asystent trenera Gašparíka Szymon Matuszek.

Rozmowy z członkami sztabu szkoleniowego Górnika, a także piłkarzami klubu z Zabrza w załączonych materiałach wideo.

Polsat Sport