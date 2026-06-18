Trener siatkarskiej kadry odpowiedział na krytykę. "Mądrzej jest nie reagować na głupotę"

Robert IwanekSiatkówka

Siatkarska reprezentacja Estonii doskonale rozpoczęła zmagania w Lidze Europejskiej, notując w czterech meczach komplet zwycięstw za trzy punkty. Mimo to na drużynę spadła fala krytyki, na którą postanowił dosadnie odpowiedzieć trener kadry Alar Rikberg.

Trener siatkarskiej kadry odpowiedział na krytykę. "Mądrzej jest nie reagować na głupotę"
Fot. PAP
Alar Rikberg dosadnie odpowiedział na krytykę swojego zespołu

"Niebieskie Lwy" w dotychczasowych spotkaniach Ligi Europejskiej wygrały 3:0 ze Słowacją, 3:0 z Albanią, 3:0 z Kosowem i 3:1 z Austrią. Lepszy bilans ma na razie jedynie Holandia, która wszystkie cztery rozegrane mecze wygrała do zera. Mimo to na drużynę Estonii spadła fala krytyki ze strony byłego reprezentanta kraju Marttiego Juhkamiego i trenera, a obecnie eksperta Tarmo Kajandiego. Obaj podkreślają, że zespół popełnia zbyt wiele niewymuszonych błędów, zwłaszcza w polu zagrywki.

 

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- 19 błędów serwisowych w jednym tylko starciu przeciwko Słowacji to podręcznikowy przykład używania nieadekwatnych środków w stosunku do wagi spotkania - narzekał Kajandi.

 

Na głosy krytyki postanowił odpowiedzieć sam szkoleniowiec, Alar Rikberg.

 

- Nasza gra poprawia się z tygodnia na tydzień, odnieśliśmy komplet zwycięstw i jesteśmy już blisko osiągnięcia takiego poziomu, jakiego bym oczekiwał i na jaki nas stać. Jeżeli chodzi o te komentarze, to mógłbym je zbyć wzruszeniem ramion, bo mądrzej jest nie reagować na głupotę. Nie podobają mi się takie głosy i lepiej by było, gdybyście w ogóle nie powtarzali ich ani mi, ani zawodnikom. A jeśli już do nas dotrą, to mam nadzieję, że każdy wpuści je jednym uchem, a wypuści drugim. Dziwię się, że muszę teraz tłumaczyć "ekspertom", że celujemy znacznie wyżej niż Liga Europejska i że zagrywka bywa podczas meczów kluczowym elementem. Trzeba ryzykować, a to ryzyko wiąże się z możliwością popełnienia błędu. I chyba oczywiste jest, że lepiej jest je popełniać na takim etapie - skwitował w rozmowie z dziennikiem "Ohtuleht" Rikberg.

 

Następny mecz w Lidze Europejskiej Estończycy rozegrają już 20 czerwca. Ich rywalami będą Szwedzi, którzy po 4 spotkaniach mają na koncie 8 punktów za 3 zwycięstwa i porażkę.

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ALAR RIKBERGESTONIAINNELIGA EUROPEJSKASIATKÓWKA
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