Trener siatkarskiej kadry odpowiedział na krytykę. "Mądrzej jest nie reagować na głupotę"

"Niebieskie Lwy" w dotychczasowych spotkaniach Ligi Europejskiej wygrały 3:0 ze Słowacją, 3:0 z Albanią, 3:0 z Kosowem i 3:1 z Austrią. Lepszy bilans ma na razie jedynie Holandia, która wszystkie cztery rozegrane mecze wygrała do zera. Mimo to na drużynę Estonii spadła fala krytyki ze strony byłego reprezentanta kraju Marttiego Juhkamiego i trenera, a obecnie eksperta Tarmo Kajandiego. Obaj podkreślają, że zespół popełnia zbyt wiele niewymuszonych błędów, zwłaszcza w polu zagrywki.

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- 19 błędów serwisowych w jednym tylko starciu przeciwko Słowacji to podręcznikowy przykład używania nieadekwatnych środków w stosunku do wagi spotkania - narzekał Kajandi.

Na głosy krytyki postanowił odpowiedzieć sam szkoleniowiec, Alar Rikberg.

- Nasza gra poprawia się z tygodnia na tydzień, odnieśliśmy komplet zwycięstw i jesteśmy już blisko osiągnięcia takiego poziomu, jakiego bym oczekiwał i na jaki nas stać. Jeżeli chodzi o te komentarze, to mógłbym je zbyć wzruszeniem ramion, bo mądrzej jest nie reagować na głupotę. Nie podobają mi się takie głosy i lepiej by było, gdybyście w ogóle nie powtarzali ich ani mi, ani zawodnikom. A jeśli już do nas dotrą, to mam nadzieję, że każdy wpuści je jednym uchem, a wypuści drugim. Dziwię się, że muszę teraz tłumaczyć "ekspertom", że celujemy znacznie wyżej niż Liga Europejska i że zagrywka bywa podczas meczów kluczowym elementem. Trzeba ryzykować, a to ryzyko wiąże się z możliwością popełnienia błędu. I chyba oczywiste jest, że lepiej jest je popełniać na takim etapie - skwitował w rozmowie z dziennikiem "Ohtuleht" Rikberg.

Następny mecz w Lidze Europejskiej Estończycy rozegrają już 20 czerwca. Ich rywalami będą Szwedzi, którzy po 4 spotkaniach mają na koncie 8 punktów za 3 zwycięstwa i porażkę.