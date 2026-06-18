Trzy punkty dla Kolumbii. Uzbekistan dzielnie walczył

Grupa K rozpoczęła rywalizację na tegorocznych mistrzostwach świata. Na inaugurację zmagań Portugalia niespodziewanie zremisowała 1:1 z Demokratyczną Republika Konga, natomiast w drugim meczu na murawę wyszły reprezentacje Uzbekistanu i Kolumbii.

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Na premierowe trafienie w ich starciu kibice musieli poczekać do końcówki pierwszej połowy. W 40. minucie po asyście Luisa Diaza wynik otworzył Daniel Munoz, dając prowadzenie ekipie z Ameryki Południowej.

W drugiej części zmagań do odrabiania strat ruszyli piłkarze Uzbekistanu. Udało im się to równo po godzinie rywalizacji. Do siatki trafił Abbosbek Fayzullaev.

Podopieczni Fabio Cannavaro nie nacieszyli się długo remisem. Pięć minut później bowiem Kolumbia znów była z przodu za sprawą Diaza, któremu dogrywał Gustavo Puerta.

W doliczonym czasie gry zespół Nestora Lorenzo przypieczętował triumf. Na 3:1 wynik ustalił Jaminton Campaz po podaniu Cucho Hernandeza.

Uzbekistan - Kolumbia 1:3 (0:1)

Bramki: Abbosbek Fayzullaev 60 - Daniel Munoz 40, Luis Diaz 65, Jaminton Campaz 90+9.

Uzbekistan: Utkir Yusupov - Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov (77. Jakhongir Urozov) - Bekhruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev (46. Farrukh Sayfiev) - Abbosbek Fayzullaev (77. Azizbek Amonov), Oston Urunov (46. Dostonbek Khamdamov) - Eldor Shomurodov (90+3. Igor Sergeev). Trener: Fabio Cannavaro.

Kolumbia: Camilo Vargas - Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica - Gustavo Puerta (80. Richard Rios), Jefferson Lerma, Jhon Arias (90+3. Kevin Castano) - James Rodriguez (72. Jaminton Campaz), Luis Suarez (80. Cucho Hernandez), Luis Diaz (90+3. Andres Gomez). Trener: Nestor Lorenzo.

Żółte kartki: Abdukodir Khusanov - Johan Mojica.

Sędzia: Anthony Taylor (Anglia).

Polsat Sport