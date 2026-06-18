Walka o medale Ekstraligi rugby w Polsacie Sport Fight

Kanały z rodziny Polsat Sport oferują kibicom najszerszy wybór transmisji sportowych na rynku. W przeszłości fani rugby cieszyli się już u tego nadawcy meczami polskich klubów, starciami reprezentacyjnymi, rugbową Ligą Mistrzów czy prestiżowym Pucharem Świata. Sobotni finał Ekstraligi pomiędzy Pogonią i Ogniwem rozpocznie się w Polsacie Sport Fight o godz. 13:50, a przy mikrofonie komentatorskim pracować będzie Robert Małolepszy. Na tym samym kanale, także 20 czerwca, konfrontację Orkana z Arką o brąz od godziny 17:50 komentować będzie Robert Grzędowski. Obydwa spotkania oglądać można również w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych, komputerach, tabletach oraz odbiornikach Smart TV.

Pogoń Awenta Siedlce i Energa Ogniwo Sopot powalczą o złoto Ekstraligi w rugby

Rok temu Pogoń Awenta Siedlce po raz pierwszy w historii sięgnęła po mistrzostwo Polski. W drodze do tegorocznego finału obrońcy tytułu pewnie pokonali Arkę Gdynia. Drugi z finalistów, obchodzący aktualnie 60-lecie istnienia klub Energa Ogniwo Sopot, rok temu zdobył brąz. Sopocianie do tegorocznego finału awansowali po epickim dwumeczu z Orkanem, w którym zaliczyli jeden z najbardziej spektakularnych powrotów w historii polskiego rugby. Po pierwszej połowie rewanżowego półfinału Ogniwo traciło już 22 punkty i wydawało się, że skład meczu finałowego będzie identyczny jak przed rokiem. Sopocianie odrobili jednak straty, wygrali 44:26 i to oni po roku przerwy zagrają o złoto.

Klub Energa Ogniwo Sopot aż dwadzieścia sześć razy stawał na podium. Jedenaście z tych medali było koloru złotego, drugie tyle srebrnego, a cztery razy sopocianie sięgali po brąz. Ostatni tytuł Ogniwo wywalczyło w roku 2021. Dla porównania siedlczanie w całej historii swoich startów w mistrzostwach Polski uzbierali sześć medali: jeden złoty, jeden srebrny i cztery brązowe. Doświadczenie jest więc po stronie klubu z Sopotu, a na korzyść Pogoni przemawia szeroki skład, w którym roi się od gwiazd polskiego i zagranicznego rugby.

Walka o brąz między ORLEN Orkan Sochaczew oraz Life Style Catering Arka Gdynia

W meczu o brązowy medal zmierzą się ORLEN Orkan Sochaczew oraz Life Style Catering Arka Gdynia. Dla sochaczewian to szósty z rzędu mecz o podium mistrzostw Polski. Od 2021 roku Orkan sięgał kolejno po brąz, złoto, brąz, złoto i srebro. Fani ekipy z Sochaczewa wierzą w podtrzymanie tej znakomitej passy. Z kolei Arka to czterokrotny mistrz, sześciokrotny wicemistrz oraz pięciokrotny brązowy medalista mistrzostw Polski. Ostatnia zdobycz medalowa gdynian to złoto z 2015 roku, ale w początkowych latach XXI wieku klub ten niemal nie schodził z podium mistrzostw Polski.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja prasowa