Wielcy nieobecni tegorocznego Wimbledonu. Te gwiazdy nie zagrają w turnieju

Łukasz OstrowskiTenis

Już 29 czerwca rusza 139. edycja Wimbledonu, czyli najstarszego turnieju tenisowego na świecie. Niestety, wymagający sezon po raz kolejny zbiera żniwo w postaci kontuzji. Oto zestawienie zawodników i zawodniczek, którzy zmuszeni byli wycofać się z tegorocznej rywalizacji.

W gronie zawodników, którzy oficjalnie potwierdzili swoją absencję i zrezygnowali z przyjazdu do Londynu, nie brakuje przedstawicieli światowej czołówki. Powody wycofań są zróżnicowane, jednak najczęściej na drodze do gry stają poważne problemy zdrowotne oraz niezaleczone urazy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wimbledon 2026. Kiedy? Gdzie oglądać?

 

Najwięcej emocji wśród kibiców budzi jednak nieobecność wicelidera światowego rankingu, Carlosa Alcaraza. Z powodu kontuzji prawego nadgarstka Hiszpan nie wystąpił w żadnym turnieju rangi ATP od kwietnia, a teraz zmuszony jest opuścić również wielkoszlemowe zmagania w Londynie. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku dotarł on do finału, w którym musiał uznać wyższość Jannika Sinnera. Wcześniej triumfował w tym turnieju dwukrotnie - w 2023 i 2024 roku.

 

Mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema.

 

***

 

Transmisje z Wimbledonu dostępne na antenach Polsatu Sport i online na platformie Polsat Box Go.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
CARLOS ALCARAZLORENZO MUSETTITENISVICTORIA MBOKOWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier. Skrót meczu
Zobacz także

Niestety... Koniec marzeń Hurkacza o sukcesie w Halle!

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 