Wielcy nieobecni tegorocznego Wimbledonu. Te gwiazdy nie zagrają w turnieju

W gronie zawodników, którzy oficjalnie potwierdzili swoją absencję i zrezygnowali z przyjazdu do Londynu, nie brakuje przedstawicieli światowej czołówki. Powody wycofań są zróżnicowane, jednak najczęściej na drodze do gry stają poważne problemy zdrowotne oraz niezaleczone urazy.

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Najwięcej emocji wśród kibiców budzi jednak nieobecność wicelidera światowego rankingu, Carlosa Alcaraza. Z powodu kontuzji prawego nadgarstka Hiszpan nie wystąpił w żadnym turnieju rangi ATP od kwietnia, a teraz zmuszony jest opuścić również wielkoszlemowe zmagania w Londynie. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku dotarł on do finału, w którym musiał uznać wyższość Jannika Sinnera. Wcześniej triumfował w tym turnieju dwukrotnie - w 2023 i 2024 roku.

Mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema.

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